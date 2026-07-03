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20 bin çiftçiyi ilgilendiriyor: Yeni sistem devreye girdi

Suruç Ovası'nda kurulan otomatik meteoroloji istasyonu, su kaynaklarının korunması ve üretim verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.

20 bin çiftçiyi ilgilendiriyor: Yeni sistem devreye girdi

Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'nda sulama yönetimini daha verimli hale getirmek amacıyla otomatik meteoroloji istasyonu hizmete alındı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mali desteği ile Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Başkanlığı'nın paydaşlığında yürütülen "Suruç Ovası Pompaj Sulama Sahasında Suyun Etkin Kullanımı ve Yeniliklerin Entegrasyonu Projesi (SUSAP)" kapsamında kurulan istasyonun, sulama yönetimine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

20 bin çiftçiyi ilgilendiriyor: Yeni sistem devreye girdi 1

ÇİFTÇİLER VERİLERE 7 GÜN 24 SAAT ERİŞEBİLECEK

Topçu Gündaş Suruç Sulama Birliği Taşbasan Göleti sahasında kurulan otomatik meteoroloji istasyonu; hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü, güneş radyasyonu, yağış miktarı ile toprak sıcaklığı gibi çok sayıda meteorolojik veriyi anlık olarak ölçebilecek kapasiteye sahip. Sistem, belirli zaman aralıklarında veri kaydı yaparak sürekli izleme ve analiz imkanı da sunacak.

Yaklaşık 400 bin dekarlık tarım arazisinde üretim yapan 20 bin çiftçiye hizmet vermesi planlanan sistem sayesinde üreticiler, kendilerine tanımlanacak kullanıcı adı ve şifrelerle verilere 7 gün 24 saat erişebilecek. Böylece sulama zamanlaması daha doğru planlanabilecek, gereksiz su tüketimi azaltılabilecek ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanabilecek.

20 bin çiftçiyi ilgilendiriyor: Yeni sistem devreye girdi 2

"AMACIMIZ TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE KATKI SAĞLAMAK"

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Tüzün, istasyonun kurulma amacının devlet ve Tarım ve Orman Bakanlığının imkanlarıyla ilçede birim alandan elde edilen ürün miktarı ve kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Tüzün, "Bu istasyonun kurulma amacı, devletimizin ve Bakanlığımızın imkânlarıyla bu sistem sayesinde ilçemize kazandırılacak birim alanda alınan ürün miktarı ve kalitesinin artışını sağlamaktır. İklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı üreticilerimizin direncinin artması, üçüncüsü ise ilçe tarım müdürlüğü personeli olarak bölgedeki riskleri; don, fırtına, hastalık gibi etkenleri ekrandan izleyerek çiftçilerimize bu konuda bilgi akışını sağlamaktır. Dördüncü olarak, özellikle TARSİM havuzu adı altındaki bu bilgilerin akışını sağlamak, ilçemizde tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarımızı korumak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini optimize etmek amacıyla devletimizin ve Bakanlığımızın imkanları ile temin edilen dijital tarımsal meteoroloji istasyonuna ait kapasite raporu açıklanmıştır. Bu konudaki amacımız ve hedefimiz, Suruç'taki tüm çiftçilerimize katkı sağlamaktır." dedi.

20 bin çiftçiyi ilgilendiriyor: Yeni sistem devreye girdi 3

TARSİM SÜREÇLERİNDE DE KULLANILACAK

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise ilçede GAP-TEAM, Topçu Gündaş Sulama Birliği ve Suruç İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan meteoroloji istasyonunun yaklaşık 10 kilometre çapındaki, 5 kilometre yarıçapındaki alanda meydana gelen iklim olaylarını ve meteorolojik verileri kayıt altına alacağını söyledi.

Bilgin, "Çiftçilerimiz, uygulama üzerinden sisteme girerek hava durumu ve meteorolojik verileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecek. Don, dolu gibi afetlere ilişkin önceden uyarılar alarak gerekli tedbirleri zamanında uygulayabilecekler. Ayrıca, TARSİM sigortaları kapsamında çiftçilerimiz dolu veya don nedeniyle zarar gördüklerinde, bu istasyondan elde edilen verileri somut delil olarak kullanabilecek ve gerektiğinde ilgili mercilere ya da mahkemelere sunabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çiftçiler ise meteoroloji istasyonunun kurulmasına katkı sağlayan kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Çiftçi Şanlıurfa TARSİM tarım
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