Tarlada 4 lira markette 25 lira!

Kurtuluş, Sökün, Bahçe, Çeltikçi ve Gülümpaşalı Mahallelerinde çeltik hasadı heyecanı başladı. Bu yıl Silifke ovasındaki 11 bin dönümlük araziden 7 bin 700 ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

"TARLADA 4 LİRA MARKETTE 25 LİRA"

Her geçen yıl çeltik üretiminin azaldığını ifade eden çeltik üreticisi Duran Başar, "Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde çeltik üretimi yapıyoruz. Ekim ayı sonuna kadar da hasadımızı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde ilk damlama sulama ile ekilen çeltiklerimiz hasat edilerek kurutma alanımıza geldi.

Üretici elinden gelen gayreti gösterdi. Çeltik piyasası 4 TL gibi bir rakam olarak duyulurken, her hangi bir markete girdiğimiz zaman 20-25 TL fiyatları görüyoruz. Biz çiftçiler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, burada da üretmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz üretmek” dedi.

ÇELTİĞİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Geçen yıl 4 TL’den alıcı bulan çeltiklerimizde bu yıl fiyat değişmedi diyen Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise "Silifke’de üretilen pirincin lezzeti ve kalitesiyle damaklarda farklı bir yere sahip.

Silifke ovasında üretilen çeltiğin güvenilirliği ve kalitesi Türkiye genelinde ispatlanmıştır. Toprak yapısı ve toprağın tuzluluk oranı, pirincin kalitesini ve lezzetini artırmaktadır. 2021 yılı üretim sezonunda Kurtuluş, Sökün, Gülümpaşalı, Burunucu, Çavuşbucağı ve Ulugöz Mahallelerinde 92 çiftçi çeltik ekmek için müracaat etmiş olup, 11 bin dekarlık bir alanda çeltik ekimi gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında çekik alanlarının yaklaşık bin 200 dekarlık kısmı birinci ürün olarak ekilmiş, geriye kalan 9800 dekarlık kısmı ise 2. ürün olarak ekilmiştir” diye konuştu. (İHA)



