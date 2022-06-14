FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarladan 6 liraya çıkıyor! Markette iki katına satılıyor! Fiyatlar önümüzdeki günlerde...

Tarladan 6 liraya çıkıyor! Markette iki katına satılıyor! Fiyatlar önümüzdeki günlerde...

14.06.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde hasadına başlanan kavunun tarladan çıkış fiyatının 6 TL olduğunu belirten Adana Tarım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Kavun, marketlerde en az 2 katına satılıyor. Önümüzdeki günlerde havaların sıcak olmasıyla birlikte fiyatlar düşecektir. Ürün yeterince olgunluğa ulaştıktan sonra hasat hızlanacak ve piyasa da düşecektir" dedi.

Tarladan 6 liraya çıkıyor! Markette iki katına satılıyor! Fiyatlar önümüzdeki günlerde...

Bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle önceki seneye göre daha az ekilen kavunun, Karataş ilçesinde, açıkta hasadına başlandı. Tarladan kilosu 6 TL'ye satılan kavunlar, kamyon ya da TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

tarladan-6-tlye-cikan-kavun-markette-2-kati-fiyata-satiliyor_5395_dhaphoto2

Adana Tarım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, serin hava nedeniyle bütün Çukurova'da hasadın aynı anda başlamadığını belirtti. İncefikir, fiyatların ise kademeli olarak düşeceğini dile getirdi. Mart ayında yaşanan don nedeniyle erik, şeftali, kayısı ve nektarin gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirten İncefikir, bu ürünlerin de yüksek fiyattan satıldığına dikkat çekti.

tarladan-6-tlye-cikan-kavun-markette-2-kati-fiyata-satiliyor_5395_dhaphoto4

Serin hava nedeniyle kavunların tam olgunluğa ulaşmadığına da dikkat çeken İncefikir, "Tarlada 6 TL'ye alıcı bulunan kavun, marketlerde en az 2 katına satılıyor. Şu anda dönüme ortalama 5 ton civarı verim alınıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bu verim de artacaktır. Havalar serin olmasından dolayı henüz kendisini göstermiş değil. Hasat her tarafa yayılmadığı için fiyatlar bu şekilde. Önümüzdeki günlerde havaların sıcak olmasıyla birlikte fiyatlar düşecektir. Ürün yeterince olgunluğa ulaştıktan sonra hasat hızlanacak ve piyasa da düşecektir" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağandışı tedbirler almamız gerekiyorDoğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağandışı tedbirler almamız gerekiyor
Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’
Altın fiyatları için çarşamba gününe dikkat!Altın fiyatları için çarşamba gününe dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

Merkez Bankası'ndan çok kritik TL kararı!

Merkez Bankası'ndan çok kritik TL kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.