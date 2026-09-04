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Tarladan çıkıyor, güneşte değerleniyor! Fiyatı 4 bin TL'yi buluyor

Tarlalarda başlayan hasat, evlerde hummalı bir hazırlığa dönüşüyor. Güneşte kurutulan ürünlerin bin adedi 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satılıyor.

Tarladan çıkıyor, güneşte değerleniyor! Fiyatı 4 bin TL'yi buluyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kışlık hazırlıkların önemli ürünlerinden dolmalık patlıcanın 2026 sezonu başladı. İlçe kırsalındaki tarlalarda toplanan taze patlıcanlar, evlere götürüldükten sonra kadınlar tarafından tek tek oyuluyor. Ardından iplere dizilen patlıcanlar, güneş altında kurutularak kış aylarında kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Hasadın başladığı Oğuzeli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı güzergahındaki tarlalarda çalışan işçiler, günlük bin 300 TL yevmiye karşılığında ürünleri topluyor. Tarladan alınan patlıcanların içleri evlerde oyularak boşaltılıyor ve daha sonra iplere geçirilip güneşte kurumaya bırakılıyor. Taze patlıcanın kilosunun 18 TL'den satıldığı, oyulup güneşte kurutulan ürünlerin ise bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında alıcı bulduğu öğrenildi.
Tarladan çıkıyor, güneşte değerleniyor! Fiyatı 4 bin TL yi buluyor 1

2026 SEZONUNDA DÖNÜMDEN 400-500 KİLO ÜRÜN ALINIYOR

Çiftçi Mehmet Murat, 2026 yılı patlıcan hasadı sezonunun başladığını belirterek üretim sürecini anlattı. Murat, "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor" dedi.
Tarladan çıkıyor, güneşte değerleniyor! Fiyatı 4 bin TL yi buluyor 2

HASAT SABAH 06.00'DA BAŞLIYOR

Hasadın ardından ürünlerin kurutulması için yoğun bir emek gerekiyor. Özellikle patlıcanların tek tek oyulması ve iplere dizilmesi üretim sürecinin zahmetli aşamalarını oluşturuyor.

İşçilerden Seher Hatip de çalışma koşullarını anlatarak, "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.
Tarladan çıkıyor, güneşte değerleniyor! Fiyatı 4 bin TL yi buluyor 3

KURUTMALIK PATLICANLAR TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Tarladan sofraya uzanan süreçte yoğun işçilik gerektiren dolmalık patlıcanlar, kurutulduktan sonra satışa sunuluyor. Çiftçi Mehmet Murat'ın verdiği bilgiye göre kurutmalık hale getirilen ürünler, Türkiye'nin her yerine ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlıcan Gaziantep Oğuzeli kuru
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