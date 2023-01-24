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TAŞERONA KADRO 2023 SON DAKİKA: Taşerona kadro verilecek mi, Meclis'e geldi mi? 90 bin çalışanı ilgilendiren çalışmada son durum!

24.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri; devlet kurumlarında çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele yönelik kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından merak konusu oldu. Sözleşmeli personele kadroya dair bu gelişmenin ardından şimdi gözler 90 bin taşeron işçiye kadro haberinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada taşerona kadro düzenlemesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Peki Taşerona kadro verilecek mi, Meclis'e geldi mi?

TAŞERONA KADRO 2023 SON DAKİKA: Taşerona kadro verilecek mi, Meclis'e geldi mi? 90 bin çalışanı ilgilendiren çalışmada son durum!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri; sözleşmeli personele kadro çalışmasının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından merak konusu oldu. Taşerona kadro çalışmasının sonucunda 90 bin çalışan kadroya geçecek. İşte, 24 Ocak 2023 Salı günü itibarıyla taşerona kadro son durum...

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TAŞERONA KADRO VERİLECK Mİ?

Taşerona kadro çalışmaları sürerken 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kadro düzenlemesi yasalaştı.

Şimdi gözler, taşeron işçiye kadro çalışmasına ilişkin yapılacak yeni açıklamada.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti.

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Bakan Bilgin açıklmasında "O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

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TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.

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Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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