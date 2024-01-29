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TAŞERONA KADRO SON DURUM: Bakan Işıkhan ‘hepsinin farkını vereceğim’ dedi: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Kamu işçisine ek zam pazarlığı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçiler için son dakika gelişmesi yaşandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılacak.

TAŞERONA KADRO SON DURUM: Bakan Işıkhan ‘hepsinin farkını vereceğim’ dedi: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Kamu işçisine ek zam pazarlığı

Son dakika haberi... Türk-İş temsilcileri çalışma hayatındaki sorunlara ilişkin eylem planı belirlemek için Ankara'da bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında işçilerin taleplerini sıraladı.

Kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü Mayıs ayında imzalandıklarını anımsatan Atalay, son 30 yılın en iyisi niteliğindeki sözleşmenin kazanımlarının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini söyledi.

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TAŞERONA KADRO ERDOĞAN’A TAŞINDI

Yılbaşından beri kamu işçisine ek zam yapılması için görüşmelerde bulunduklarını belirten Genel Başkan Atalay, şöyle konuştu:

“Ocak ayının başında enflasyon rakamı açıklandı. 2023 yılının ikinci altı ay enflasyonu 37,57 oldu. Bir kısım kamu işçimizin sözleşme tarihi ocak ayı itibarıyla başlıyor. Onlar 32,57 zam aldı. Sözleşmeleri Mart ve sonraki aylarda başlayanlar bu rakamı alamıyor. Arada 10 ila 14 puan fark var. Bu işçiler haklı olarak ocak ayındaki enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi. Bunun üzerine, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu topladık. Süreç içerisinde yedi kez toplandık. 15-20 gün içerisinde Cumhurbaşkanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına kime gidilmesi gerekiyorsa, gittik” dedi ve ardından Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldıklarını belirtti.

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‘EMEKLİ OLANIN YERİNE TAŞERON İŞÇİ GEÇSİN’ TALEBİ

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu’nun son olarak dün akşam toplandığını, toplantının bir bölümüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığını vurgulayan Atalay, şu bilgileri verdi:

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“Çalışma Bakanı, toplantıda geleceği noktayı anlattı. Emekli olanların yerine taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu dile getirdik. Bugüne kadar bir işçi bile alınmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geçen haftaki toplantıda, Çalışma Bakanı’na TBMM’de Komisyon başkanı olduğu dönemde kararı kendilerinin aldığını ve kararın uygulanması gerektiğini söyledi.”

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BAKAN VEDAT IŞIKHAN’DAN UMUTLANDIRAN SÖZLER

Bakan Işıkhan’ın sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçileri ve taşeron işçilerle ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirten Atalay, “Bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğiz. Bakan Bey, dün akşam ‘konuştuklarımızı zapta alalım. Taşeronla ilgili bir şey yazacağım, sözleşmesi ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim. Sıkıntınızı gireceğim.’ dedi. Bazı arkadaşlar soruyor, ilave bir şey alır mısın? İlave bir şey konusunda kimse müspet bir şey söylemiyor.” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro
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