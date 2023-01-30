TAŞERONA KADRO verilecek mi, kimleri kapsıyor? 30 ocak 2023 Pazartesi 90 bin taşerona kadro son durum!

Taşerona kadro çalışmaları devam ediyor. Sözleşmeliye kadro asasının Resmi Gazete'de yayımlanması ve EYT'nin Meclis'e sunulup detayların belli olmasının ardından şimdi gözler 90 bin taşerona kadro ile ilgili yapılan çalışmalara çevrildi. Peki, taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro çalışmaları sürerken 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kadro düzenlemesi yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şimdi gözler, taşeron işçiye kadro çalışmasına ilişkin yapılacak yeni açıklamada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti.

Bakan Bilgin açıklmasında "O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Taşerona kadro çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.