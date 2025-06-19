FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mynet sordu, uzmanı yanıtladı: Taşıt ilanlarında yeni dönem! Köklü değişikliğe gidildi... "Fiyatlarda kısa süreli yükseliş olur ama..."

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 16 Haziran itibarıyla tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale geldi. Taşıt ilanlarında yeni sisteme geçilirken, bunun sektöre nasıl etki edeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın önemli değerlendirmelerde bulundu. Sistemin işlevsel olabilmesi için iki önemli noktaya dikkat çeken Yalçın, fiyatlarda yaşanabilecek değişimleri de değerlendirdi. İşte detaylar...

Mynet sordu, uzmanı yanıtladı: Taşıt ilanlarında yeni dönem! Köklü değişikliğe gidildi... "Fiyatlarda kısa süreli yükseliş olur ama..."
Mynet Özel Haber
Melih Kadir Yılmaz

Melih Kadir Yılmaz / Editör

Ticaret Bakanlığı 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulamasının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Yeni düzenlemeyle, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacak.

674

Yeni sistemin sektöre nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken, Mynet'e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sistemle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sistemin 16 Haziran itibarıyla zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Yalçın, "Taşıt ilanlarının yalnızca yetkili kişi veya kurumlarca verilmesini şart koşarak otomotiv piyasasında köklü bir değişimi başlatılmış oldu. Bu sistemin temel amacı, yetkisiz satışların önüne geçmek, spekülatif fiyat oluşumlarını sınırlamak ve böylece daha istikrarlı bir piyasa yapısı kurmak" dedi.

33
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

"GÜVENLİ, ŞEFFAF BİR İKİNCİ EL PİYASASI OLUŞABİLİR"

Sistemin sektöre getireceği etkileri kısa vadede görmenin zor olduğunu ifade eden Yalçın, "Sistemin doğru uygulanması halinde kayıt dışı ve yetkisiz satışları önemli ölçüde azaltacağı öngörülebilir. Özellikle sahte ilanlar, fiyat manipülasyonu ve stokçuluk gibi piyasa dengesini bozan unsurların önüne geçilmesi açısından önemli bir adımdır. Dolayısıyla, orta ve uzun vadede daha güvenli, şeffaf ve regüle edilmiş bir ikinci el piyasası oluşabilir" şeklinde konuştu.

777777

"DAHA SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BİR FİYATLANDIRMA YAPISINA GEÇİLMESİ MUHTEMELDİR"

Yeni sistemle fiyat dengesinde yaşanacak değişimler de merak edilen konular arasında. Bu konuyla ilgili de açıklamada bulunan Yalçın, "İlan sayısında yaşanacak düşüş, kısa vadede fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Ancak sistemin yerleşmesiyle birlikte piyasa, gerçek arz-talep dengesine oturdukça orta vadede fiyatların normalize olması ve aşırı şişirilmiş değerlerin aşağı yönlü revize edilmesi beklenir. Yani geçici bir yükselişin ardından, daha sağlıklı ve istikrarlı bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi muhtemeldir" dedi.

İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ: "SİSTEM SORUNSUZ ÇALIŞMALI, SEKTÖR PAYDAŞLARI BU YAPIYA UYMALI"

Yalçın sistemin etkili olabilmesi için de iki hususa dikkat çekti ve "EİDS uygulaması, doğru şekilde işler ve denetlenirse, sektörde uzun süredir konuşulan yapısal problemlerin çözümünde etkili olabilir. Ancak bu dönüşümün başarıya ulaşması için sistemin teknik olarak sorunsuz çalışması ve sektör paydaşlarının da bu yapıya uyum sağlaması kritik önemdedir" ifadelerini kullandı.

Yalçın sözlerinin devamında ise sistemin olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili bilgilendirme yaptı. İşte sistemin olumlu ve olumsuz olabilecek etkileri:

Olumlu etkiler:

-Tüketici güveninin artması

-Sahte ilan sayısında ciddi azalma

-Gerçek satış verilerine dayalı fiyat istikrarı

-Yetki belgesi olan satıcılar için daha adil bir rekabet ortamı

Olası olumsuz etkiler:

-Bireysel satış kanallarında zorluk yaşanabilir; özellikle aracı olan ancak yetkili sayılmayan kişiler ilan veremeyeceği için ticaret yavaşlayabilir.

-Kısa vadede ilan sayısında düşüş olabilir, bu da bazı bölgelerde arz tarafında daralma yaratabilir.

-Sistemin teknik altyapısında veya doğrulama süreçlerinde yaşanacak sorunlar geçici aksamalara neden olabilir.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu gerilimi uçuş güzergahlarını değiştirdi!Orta Doğu gerilimi uçuş güzergahlarını değiştirdi!
Tüm dünyanın gözü orada! Fiyatı şimdiden ikiye katlandıTüm dünyanın gözü orada! Fiyatı şimdiden ikiye katlandı

Anahtar Kelimeler:
ikinci el ilan otomotiv Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon ödemesinde güncelleme! Banka banka belli oldu

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Tüm dünyanın gözü orada! Fiyatı şimdiden ikiye katlandı

Tüm dünyanın gözü orada! Fiyatı şimdiden ikiye katlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.