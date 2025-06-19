Mynet sordu, uzmanı yanıtladı: Taşıt ilanlarında yeni dönem! Köklü değişikliğe gidildi... "Fiyatlarda kısa süreli yükseliş olur ama..."

Melih Kadir Yılmaz / Editör

Ticaret Bakanlığı 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulamasının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Yeni düzenlemeyle, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacak.

Yeni sistemin sektöre nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken, Mynet'e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sistemle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sistemin 16 Haziran itibarıyla zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Yalçın, "Taşıt ilanlarının yalnızca yetkili kişi veya kurumlarca verilmesini şart koşarak otomotiv piyasasında köklü bir değişimi başlatılmış oldu. Bu sistemin temel amacı, yetkisiz satışların önüne geçmek, spekülatif fiyat oluşumlarını sınırlamak ve böylece daha istikrarlı bir piyasa yapısı kurmak" dedi.



Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın



"GÜVENLİ, ŞEFFAF BİR İKİNCİ EL PİYASASI OLUŞABİLİR"

Sistemin sektöre getireceği etkileri kısa vadede görmenin zor olduğunu ifade eden Yalçın, "Sistemin doğru uygulanması halinde kayıt dışı ve yetkisiz satışları önemli ölçüde azaltacağı öngörülebilir. Özellikle sahte ilanlar, fiyat manipülasyonu ve stokçuluk gibi piyasa dengesini bozan unsurların önüne geçilmesi açısından önemli bir adımdır. Dolayısıyla, orta ve uzun vadede daha güvenli, şeffaf ve regüle edilmiş bir ikinci el piyasası oluşabilir" şeklinde konuştu.

"DAHA SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BİR FİYATLANDIRMA YAPISINA GEÇİLMESİ MUHTEMELDİR"

Yeni sistemle fiyat dengesinde yaşanacak değişimler de merak edilen konular arasında. Bu konuyla ilgili de açıklamada bulunan Yalçın, "İlan sayısında yaşanacak düşüş, kısa vadede fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Ancak sistemin yerleşmesiyle birlikte piyasa, gerçek arz-talep dengesine oturdukça orta vadede fiyatların normalize olması ve aşırı şişirilmiş değerlerin aşağı yönlü revize edilmesi beklenir. Yani geçici bir yükselişin ardından, daha sağlıklı ve istikrarlı bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi muhtemeldir" dedi.

İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ: "SİSTEM SORUNSUZ ÇALIŞMALI, SEKTÖR PAYDAŞLARI BU YAPIYA UYMALI"

Yalçın sistemin etkili olabilmesi için de iki hususa dikkat çekti ve "EİDS uygulaması, doğru şekilde işler ve denetlenirse, sektörde uzun süredir konuşulan yapısal problemlerin çözümünde etkili olabilir. Ancak bu dönüşümün başarıya ulaşması için sistemin teknik olarak sorunsuz çalışması ve sektör paydaşlarının da bu yapıya uyum sağlaması kritik önemdedir" ifadelerini kullandı.

Yalçın sözlerinin devamında ise sistemin olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili bilgilendirme yaptı. İşte sistemin olumlu ve olumsuz olabilecek etkileri:

Olumlu etkiler:



-Tüketici güveninin artması

-Sahte ilan sayısında ciddi azalma

-Gerçek satış verilerine dayalı fiyat istikrarı

-Yetki belgesi olan satıcılar için daha adil bir rekabet ortamı

Olası olumsuz etkiler:



-Bireysel satış kanallarında zorluk yaşanabilir; özellikle aracı olan ancak yetkili sayılmayan kişiler ilan veremeyeceği için ticaret yavaşlayabilir.

-Kısa vadede ilan sayısında düşüş olabilir, bu da bazı bölgelerde arz tarafında daralma yaratabilir.

-Sistemin teknik altyapısında veya doğrulama süreçlerinde yaşanacak sorunlar geçici aksamalara neden olabilir.