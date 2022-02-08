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Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım taşıt kredisi faiz oranları...

08.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasası hareketlendi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni düzenlemelerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından birçok banka ve finans kurumu 0 km ve ikinci el taşıt kredilerinde yeni kampanyalar düzenledi. Son zamanlarda artış gösteren otomobil fiyatlarına karşı vatandaşların yardımına, uygun taşıt kredisi imkanı sağlayan bankalar koşuyor. Peki taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılımtaşıt kredisi faiz oranları...

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım taşıt kredisi faiz oranları...

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde taşıt kredisi faiz oranları yer alıyor. Taşıt kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank gibi bankalar, 48 aya varan vade ile vatandaşlara en uygun taşıt kredilerini sağlıyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım taşıt kredisi faiz oranları...

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, vatandaşlara yüzde 1,59 oranında taşıt kredisi faiz oranı imkanı sunarken Akbank yüzde 2.1, Ziraat Katılım yüzde 1,61 ve Halkbank yüzde 1,63 taşıt kredisi faiz imkanı sunuyor.

BAŞKAN AKBEN'DEN AÇIKLAMA

Başkan Akben yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri meselesinde artırım yapılacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun.

Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz"

Taksit sayısı meselesinde TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafıyla görüşeceklerini belirten BDDK Başkanı Akben, “Sektör temsilcileriyle de görüşüyoruz. Taleplerini değerlendiriyoruz. Bunun cari açığa etkisini de inceliyoruz. Burada teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlarda değil daha çok yerli araçlarda krediler daha faal ve etkin olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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