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Taşıt kredisi hesaplamaları sil baştan! İkinci el araba fiyatlarında düşüş sinyali

22.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun BDDK'nın yeni düzenlemesinin otomotiv pazarına pozitif bir yansıması olacağını ifade etti. Bu düzenlemenin ikinci el otomobil piyasasına da olumlu etki edeceğini, araç fiyatlarına zam gelecek mi sorusuna "Birincisi, bu kura bağlı. Kurlar zaten şu an stabil. Bir de 2022 modeller çıkıyor malumunuz. 2022 model araçlara bazı zamlar geldi ama 2021 modellerde zam yok." ifadelerini kullandı.

Taşıt kredisi hesaplamaları sil baştan! İkinci el araba fiyatlarında düşüş sinyali

Beklentilerine yakın bir değişiklik gerçekleştiğini aktaran Mersin, bu kapsamda BDDK yetkilileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Yeni düzenlemenin pazara pozitif bir yansıması olacağını ifade eden Mersin, "Perakende müşterilerimiz bu kredi kullanma oranları ile istediği araca sahip olamıyordu. Çünkü eskiden 300 bin TL'ye kadar yüzde 30 kredi kullanım oranı vardı. Dolayısıyla bu yeni düzenlemeyle pazarda daha iyi bir tablo ortaya çıkacak." dedi.

Türkiye otomotiv pazarındaki duruma ilişkin de değerlendirmede bulunan Mersin, şunları kaydetti:

"Ocak ayında yüzde 13 daralma oldu. Şubat ayında da yine buna yakın bir daralma olacak. Tabii belli bir adet satılıyor ama o satış adetlerinin yüzde 60-70'i filo satışları. Perakende satışlarda durgunluk var. Pazarın, BDDK'nin kredi limiti ve taksit güncellemesiyle biraz daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Tabii ki bunun arkasından da ciddi anlamda faizlerin gerilemesi lazım. Bu da bir etken. Ama son güncellemenin sektöre iyi bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz."

'KREDİ DÜZENLEMESİ İKİNCİ EL OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE OLUMLU YANSIR"

Turgay Mersin, BDDK'nin yeni düzenlemesinin, ikinci el sektöründeki temsilciler tarafında da beklendiğini, bu düzenlemenin ikinci el otomotiv sektörüne de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Araç bulunurluğunun markadan markaya göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Mersin, "Birçok markada artık bulunurluk sıkıntısı kalmadı. Sadece bazı markaların bazı modellerinde var. Ama bu 2021'deki gibi büyük bir sıkıntı değil." dedi.

ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Araç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Mersin, "Birincisi, bu kura bağlı. Kurlar zaten şu an stabil. Bir de 2022 modeller çıkıyor malumunuz. 2022 model araçlara bazı zamlar geldi ama 2021 modellerde zam yok." ifadelerini kullandı.

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