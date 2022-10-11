Taşıt kredisi ile araba alacaklar dikkat! Rüzgâr terse döndü: Bireysel kredi faizleri ise…

Merkez Bankası Aralık 2021’den sonra temmuz ve ağustos Para Politikaları Kurulu toplantılarında uzun süredir yüzde 14’te sabit bıraktığı politika faizinde indirim döngüsüne başladı. Politika faizi iki toplantıda 100’er baz puan indirildi ve yüzde 12’ye çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da faizde indirimin süreceği ve tek haneye gerileyeceğine sık sık açıklamalarında yer veriyor. Politika faizi inerken kredi faizlerinde de düşüş yaşanıyor ancak kredilerin kullanım standartları gevşeme bir yana daha da sıkılaşıyor. Bankacılık sektörünün kredi koşullarındaki eğilimler ise Merkez Bankası’nın banka kredileri eğilim anketinden takip ediliyor.

TAŞIT KREDİSİNDE GEVŞEME

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaşmaya devam etti. 2022 yılının dördüncü çeyreği için beklenti, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Anket sonuçlarına göre bireysel kredi türlerine uygulanan standartların da sıkılaşmaya devam ettiği, taşıt kredi türünde ise standartların gevşediği görüldü. Yılın dördüncü çeyreği için beklenti, konut ve diğer bireysel kredi türlerinde standartların sıkılaşacağı, taşıt kredi türünde ise gevşeyeceği yönünde çıktı.

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KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Bireysel kredi faizleri de 30 Eylül haftasında düşüş eğilimini sürdürdü. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 31,65'e inerken faiz indirimlerinin başladığı 19 Ağustos haftasına göre ise sadece 2,6 puanlık düşüş yaşandı. Taşıt kredi faizleri ise 30 Eylül haftasında yüzde 25,87'ye düştü. Yine 19 Ağustos haftasına göre 1,9 puanlık gerileme var. Konut kredisi faizleri ise iki haftalık yükseliş trendinin ardından 30 Eylül haftasında bir miktar gevşedi ve yüzde 20,42'ye indi. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime başladığı 19 Ağustos haftasında ise konut kredisi faizleri yüzde 18,41 seviyesindeydi. Konut kredisi faizi yaklaşık 2 puan yükseldi. (DÜNYA)



