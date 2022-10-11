Halkbank düşük faizli kredi desteği resmen duyuruldu! İşte esnaf kredi destek paketinin detayları ve başvuru şartları…

Halkbank tarafından sağlanacak olan ucuz kredi ile ilgili detaylar milyonlarca esnaf tarafından merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında açıklanan düşük faizli kredi müjdesinin esnaflara yüksek enflasyon ve zamlar karşısında bir nebze olsun nefes aldıracağı tahmin ediliyor. Peki 2022 yılının sonlarına doğru açıklanan esnaf kredi paketi nedir, kimler bu kredi desteğinden yararlanabilecek, başvuru şartları ve tarihleri neler olacak? İşte Halkbank tarafından sağlanacak olan esnaf kredi ve destek paketine ilişkin merak edilen o detaylar…

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam açıkladığı esnafa kredi destek paketi için şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza borcunu tasfiye imkanı sağlayacağız.”

HALKBANK KREDİ DESTEĞİNİN ÜST LİMİTİ NE OLACAK?

Yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin TL olacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek. Halkbank daha önce esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranıyla kredi desteği sağlıyordu. Hükümet, attığı bu adımla hem bu desteği arttırmış hem de faiz oranlarında indirime gitmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indirimi ile ilgili her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını ifade etmişti.

SİCİL AFFI VE KOSGEB DESTEKLİ KREDİ TALEBİ

(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken CNN Türk kanalının canlı yayınında şunları söyledi;

"Esnafın borçlanma ile ilgili bozulan yapılandırmalarının devamını Bakan Nebati anlattı. İkincisi krediye ulaşmaktaki sicil düzeltme, bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Esnafa işyeri kredilerinin miktarının artmasıyla ilgili KOSGEB destekli kredilerin talebinde bulunduk ama en önemlisi devlet bir taraftan kredi veriyor bir taraftan özel bankalar esnafa kredi vermiyor ve çeşitli problemler çıkarıyor. Esnafın en önemli sorunu bölgesel sorun. Perakende yasası gelmedi, diğer torba kanun geldi esnaf bunu da bekliyor. Bakan tahmin ediyorum ki sicil düzeltme ile krediye ulaşmadaki sıkıntının önünü açacak."

