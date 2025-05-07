Taşıt kredisinde en düşük seviye görüldü! 250 bin TL'nin aylık taksidi belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 381 bin 636 olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Nisan 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 309 bin 204, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,4 düşüşle 72 bin 432 olarak gerçekleşti. Peki, taşıt kredilerinde son durum ne?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; BDDK verilerine göre otomobil kredilerinde zayıf görünüm sürüyor. 25 Nisan ile sona eren haftada;
Otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL oldu.
Önceki hafta ise toplam hacim 63 milyar 84 milyon TL düzeyinde bulunuyordu.
Otomobil kredi hacmindeki söz konusu seviyeler, yılın en düşük noktalarına işaret etti.
7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman yüzde 3,45 kar payı oranı öne çıkıyor. Kuveyt Türk tarafından sunulan söz konusu oran tüm vadelerde geçerli görünüyor. Peki, söz konusu taşıt kredisinde geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
250 BİN TL KREDİ - 12 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 12 ay
Finansman Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 27 bin 393 TL
Toplam Geri Ödeme: 330 bin 153 TL
250 BİN TL KREDİ - 24 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 24 ay
Finansman Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 17 bin 221 TL
Toplam Geri Ödeme: 414 bin 740 TL
250 BİN TL KREDİ - 36 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 36 ay
Finansman Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 14 bin 123 TL
Toplam Geri Ödeme: 509 bin 870 TL
250 BİN TL KREDİ - 48 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 48 ay
Finansman Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 12 bin 767 TL
Toplam Geri Ödeme: 614 bin 235 TL
Diğer bankalar tarafından sunulan 250 bin TL taşıt kredisi ve 48 ay vade için ise oranlar şu şekilde listeleniyor:
AKBANK
Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,59
Aylık taksit: 13 bin 139 TL
Toplam ödeme: 632 bin 97 TL
GARANTİ
Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,09
Aylık taksit: 14 bin 498 TL
Toplam ödeme: 697 bin 185 TL
DÜNYA KATILIM
Finansman tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,60
Aylık taksit: 13 bin 165 TL
Toplam ödeme: 633 bin 380 TL
VAKIF KATILIM
Finansman tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,70
Aylık taksit: 13 bin 434 TL
Toplam ödeme: 646 bin 75 TL
İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: 3,90
Aylık taksit: 13 bin 976 TL
Toplam ödeme: 672 bin 118 TL
TÜRKİYE FİNANS
Finansman tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,99
Aylık taksit: 14 bin 223 TL
Toplam ödeme: 683 bin 953 TL
TEB
Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,19
Aylık taksit: 14 bin 776 TL
Toplam ödeme: 710 bin 500 TL
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