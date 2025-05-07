Taşıt kredisinde en düşük seviye görüldü! 250 bin TL'nin aylık taksidi belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 381 bin 636 olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Nisan 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 309 bin 204, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,4 düşüşle 72 bin 432 olarak gerçekleşti. Peki, taşıt kredilerinde son durum ne?

YILIN EN DÜŞÜK NOKTALARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; BDDK verilerine göre otomobil kredilerinde zayıf görünüm sürüyor. 25 Nisan ile sona eren haftada;

Otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL oldu.

Önceki hafta ise toplam hacim 63 milyar 84 milyon TL düzeyinde bulunuyordu.

Otomobil kredi hacmindeki söz konusu seviyeler, yılın en düşük noktalarına işaret etti.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman yüzde 3,45 kar payı oranı öne çıkıyor. Kuveyt Türk tarafından sunulan söz konusu oran tüm vadelerde geçerli görünüyor. Peki, söz konusu taşıt kredisinde geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...

250 BİN TL KREDİ - 12 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 12 ay

Finansman Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 27 bin 393 TL

Toplam Geri Ödeme: 330 bin 153 TL

250 BİN TL KREDİ - 24 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 24 ay

Finansman Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 17 bin 221 TL

Toplam Geri Ödeme: 414 bin 740 TL

250 BİN TL KREDİ - 36 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 36 ay

Finansman Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 14 bin 123 TL

Toplam Geri Ödeme: 509 bin 870 TL

250 BİN TL KREDİ - 48 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 48 ay

Finansman Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 12 bin 767 TL

Toplam Geri Ödeme: 614 bin 235 TL

Diğer bankalar tarafından sunulan 250 bin TL taşıt kredisi ve 48 ay vade için ise oranlar şu şekilde listeleniyor:

AKBANK

Kredi tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 3,59

Aylık taksit: 13 bin 139 TL

Toplam ödeme: 632 bin 97 TL

GARANTİ

Kredi tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 4,09

Aylık taksit: 14 bin 498 TL

Toplam ödeme: 697 bin 185 TL

DÜNYA KATILIM

Finansman tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,60

Aylık taksit: 13 bin 165 TL

Toplam ödeme: 633 bin 380 TL

VAKIF KATILIM

Finansman tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,70

Aylık taksit: 13 bin 434 TL

Toplam ödeme: 646 bin 75 TL

İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: 3,90

Aylık taksit: 13 bin 976 TL

Toplam ödeme: 672 bin 118 TL

TÜRKİYE FİNANS

Finansman tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Kar payı oranı: Yüzde 3,99

Aylık taksit: 14 bin 223 TL

Toplam ödeme: 683 bin 953 TL

TEB

Kredi tutarı: 250 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 4,19

Aylık taksit: 14 bin 776 TL

Toplam ödeme: 710 bin 500 TL