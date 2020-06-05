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Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 4 dev destek paketinin içerisinde bulunan taşıt kredisine başvurular bugün başladı.Yeni kredi destek paketine göre sıfır km otomobil alacaklar yüzde 0.49-0.69 aralığında faizle, 2. el otomobil alacaklar ise yüzde 0.82 faiz ile kredi çekebilecekler.

Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.Bunların içerisinde Türkiye’nin lokomotifi olan otomotiv de bulunuyor.

  1. el ve 2. el tüm taşıt finansmanlarında asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular bugün başladı.

Taşıt Finansmanı Paketi kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere, firmalarla yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 -0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

Finansman tutarı, kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak. Öte yandan, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek.

Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:

tablo

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KREDİ PAKETİNİ NASIL YORUMLADI?

Kredi destek paketi otomotiv sektörüne can suyu olacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.

Otomotivde tarihi düşük faizler sektörü hareketlendirecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, kamu bankalarının açıkladığı yeni "taşıt kredisi paketine ilişkin, "Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır." dedi.

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