Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.Bunların içerisinde Türkiye’nin lokomotifi olan otomotiv de bulunuyor.

el ve 2. el tüm taşıt finansmanlarında asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular bugün başladı.

Taşıt Finansmanı Paketi kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere, firmalarla yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 -0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

Finansman tutarı, kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak. Öte yandan, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek.