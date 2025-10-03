FİNANS

Tat Gıda'dan ketçapta devrim: Tat Ketçap Pickle, Sweet Chili Ve Cajun Spice!

Türk gıda endüstrisinde salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üretiminde lider konumda bulunan Tat Gıda, ketçap kategorisinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Tat Gıda, global mutfakların özgün tatlarını efsanevi ketçap lezzetiyle buluşturarak Türkiye’yi çeşnili ketçap ile tanıştırdı.

Türkiye’nin en sevilen ketçap markası Tat, yeni çeşnili ketçap ürün serisiyle sofralara dünya lezzetlerini taşıyor. “Tat Ketçap Pickle”, “Tat Ketçap Sweet Chili” ve “Tat Ketçap Cajun Spice” olmak üzere üç farklı lezzetten oluşan yeni seri, “Tat Ketçap’la Dünyanı Tatlandır” sloganıyla tüketiciyle buluştu.

Global markaların peş peşe turşulu ürünler geliştirdiği bu dönemde Tat Ketçap Pickle, hamburgerden hotdog’a kadar her lokmaya ferah, canlı ve benzersiz bir lezzet katıyor. Dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatlı–acı uyumunu bambaşka bir boyuta taşıyan Tat Ketçap Sweet Chili ise tavuktan deniz ürünlerine, noodle’dan atıştırmalıklara kadar Uzak Doğu esintili lezzetlere eşsiz bir dokunuş katarken gurme sofraların ve şeflerin yeni gözdesi olmaya aday.

Louisiana mutfağının vazgeçilmez baharat karışımından ilham alan Tat Ketçap Cajun Spice da aromatik ve hafif acımsı karakteriyle et yemeklerine, ızgaralara ve patates kızartmalarına yepyeni bir boyut katıyor. Gurme bir dokunuş arayanlar için her lokmada farklı bir deneyim sunuyor.

“ÇEŞNİLİ KETÇAP ÜRÜNLERİMİZ DOĞRUDAN KETÇAP KATEGORİSİNİN GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYOR”

Tat Gıda Genel Müdürü Veysel Memiş, yeni ürünlerin sadece lezzet açısından değil, kategori açısından da farklı olduğuna dikkat çekti. Veysel Memiş “Yeni seri çeşnili ketçap ürünlerimiz sadece damaklarda farklı bir tat bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda kategori anlayışını da değiştiriyor. Bu ürünler, sıradan bir sos değil; doğrudan ketçap kategorisinin geleceğini temsil ediyor. Pazarda görülen sweet chili benzeri hazır soslarla asla karıştırılmamalıdır. Çünkü biz farkımızı Tat Ketçap’ın yıllardır efsaneleşmiş tadını, yeni lezzetlerle ustalıkla harmanlayarak ortaya koyuyoruz. Tüketicilerimize yalnızca yeni bir ürün sunmuyoruz; onlara keşif dolu bir deneyim yolculuğu vaat ediyoruz. Çünkü çeşnili ketçap serimizde her damlada merak, her lokmada benzersiz bir tat saklı.” dedi.

“58 YILLIK YOLCULUĞUMUZU İNOVASYONLA TAÇLANDIRIYORUZ”

Tat Gıda’nın 60 yıla yakın süredir tüketicilerin sofralarına güvenle eşlik ettiğini vurgulayan Veysel Memiş, “Yüksek domates oranı, koruyucusuz içeriği, güven ve sağlık odaklı üretim anlayışı, ileri dolum teknolojisi ve benzersiz kalite standardıyla Türkiye’nin en yoğun domates tadını sunan ketçap markası Tat Ketçap, Türkiye’de bir ilke imza atarak efsanevi tadını dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleriyle buluşturuyor. Koruyucu kullanmadığımız özel formülümüzde, her 100 gramında içerdiği 170 gr domates ile bugün Türkiye’nin içerisinde en yoğun domates bulunduran, yani, en zengin ve temiz içerikli ketçabıyız. Lezzeti şişeye taşımak için ileri teknolojileri devreye alıyoruz. Ultra Clean Dolum Teknolojisi sayesinde şeffaf şişelerde ketçabın doğal rengini net bir şekilde görürken, oksijen geçişi de en aza indiriliyor. Böylece ketçabın hem rengi hem de besin değerleri koruma altına alınıyor.

Türkiye’de ilk kez Tat tarafından kullanılan soğuk dolum teknolojisi ile ürünler hızla soğutuluyor ve raf ömürleri boyunca ilk anki tazelik korunuyor. Sterilize edilmiş, havası filtrelerle arındırılmış ortamda yapılan dolum sayesinde Tat Ketçap, şişesinde açıldığı ana kadar taptaze kalıyor. Bu özellikleriyle son 10 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen ketçap markası olduk. Şimdi de Dünya trendlerini Türk halkıyla buluşturmayı misyon edindik. Ketçap üretiminde yıllardır lider konumda bir marka olarak kategoriyi genişletiyoruz. Yeni seri ürünlerimizle tüketicilerimizin damak zevkine farklı kültürlerden bir yolculuk armağan etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Hem ülkemiz hem de dünya için yenilikçi ürünler geliştirmeye, tüketiciyi yepyeni tatlarla buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İNOVASYONDA GÜÇLÜ PORTFÖY

Tat Gıda, son yıllarda gerçekleştirdiği ürün inovasyonlarıyla yalnızca ketçapta değil, sos kategorisinin tamamında iddiasını ortaya koydu. Buffalo Sos, Acılı Mayonez, Ballı Hardal, Şekeri ve Tuzu Azaltılmış Ketçap, Sriracha Mayonez, Trüflü Mayonez, Karabiberli Mayonez gibi yenilikçi ürünlerle portföyünü genişleten şirket, “komple bir sos markası” olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN KETÇAP MARKASI

Tat Ketçap, MediaCat’in Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında 2023 ve 2024 yıllarında “Türkiye’nin en sevilen ketçap markası” seçildi. İki yıl üst üste kazanılan bu başarı “Kalbimiz Tat Tat Diye Atıyor” sloganıyla hazırlanan yeni reklam kampanyasıyla kutlandı.

Tat Gıda, dijital mecralar ve sosyal medya kanallarında yürüttüğü entegre pazarlama iletişimi stratejisiyle marka bilinirliğini güçlendiriyor. Sosyal medyada her ay farklı temalarla hazırlanan özgün içerikler ve üniversite tadım etkinlikleri gibi saha aktiviteleri, tüketici etkileşimini önemli ölçüde artırıyor. “Mevsiminde Yaz Domatesinden” stratejisiyle ürünlerinde doğallığı ve kaliteyi öne çıkaran Tat Gıda, 2024 yılında da sektör liderliğini korudu. Şirket, domates salçada %19,3, domates ürünlerinde %39,5 ve turşu kategorisinde %20,5 pazar payıyla tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

