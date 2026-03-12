FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin başladığını belirterek, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı

Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı! TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.

Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı 1

Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."

Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı 2

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı 3

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bu riskin azalacağını bildirdi.

Seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince...Taksiciler kuyruk oldu: Zam gelince...
Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: 'Hiç paramız kalmadı'Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: 'Hiç paramız kalmadı'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı ara tatil bilet otobüs bileti satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.