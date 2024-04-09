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Tavuk döner mi lahmacun mu tartışması son buldu! Zirve değişmedi ama tatlıda büyük sürpriz var

09.04.2024 11:14
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Türkiye’nin Ramazan ayı lezzet tercihleri belli oldu. İftarda geçen yıl olduğu gibi tavuk lezzetleri ilk sırada yer alırken, sahurda ise lahmacun zirveye geri döndü. Çorbalarda mercimek birinciliğini korudu. Fırın sütlaç popülerliğini devam ettirse de soğuk baklava sürpriz bir çıkış yaptı. İşte Türkiye'nin ramazan ayı yemek tercihleri...

Tavuk döner mi lahmacun mu tartışması son buldu! Zirve değişmedi ama tatlıda büyük sürpriz var

Ramazan ayının son gününde online olarak verilen siparişler incelendi. Türkiye genelinde iftar ve sahur tercihlerinin farklılığı dikkat çekti. Tatlı olarak sütlaç her zamanki tahtını korusa da soğuk baklava sürprizi gözlerden kaçmadı.

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TÜRKİYE'NİN VAZGEÇEMEDİĞİ LEZZETLER: MERCİMEK, TAVUK DÜRÜM, SÜTLAÇ

GetirYemek iftar ve sahur vakitlerinde en çok tercih edilen lezzetleri duyurdu. Ramazan ayı boyunca kalabalık sofralarda bir araya gelen Türkiye, iftar saatlerinde en çok tavuk tantuni dürüm sipariş ederken, onu tavuk döner dürüm ve Adana dürüm izledi.

SÜTLAÇ TAHTINI KORUDU

Tatlı tercihinde ilk sırayı son iki yılın değişmezi fırın sütlaç alırken, künefe sürpriz bir çıkışla ikinciliğe yerleşti. Mercimek çorbası zirveyi kaptırmazken, ikinci sırada tavuk suyu çorba ve üçüncü sırada kelle paça çorbası yer aldı.
Sahurda tatlı tercihi şaşırttı.

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SAHURDA ZİRVE LAHMACUNUN

Ramazan’da normal hayat akışında tatlı bir değişikliğin yaşadığı sahurda da acıkanlar sahur menüsünde lahmacunu tercih etti. Onu tavuk tantuni ve döner dürüm izledi.

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SOĞUK BAKLAVA SAHURA DAMGA VURDU

Çorbalarda mercimek ve tavuk suyu çorba iftardaki gibi ilk iki sırayı korurken, üçüncü sırada ise ezogelin çorbası yer aldı. Tatlılarda son yıllarda hafifliğiyle popüler olan soğuk baklava sahurda ilk sıraya yerleşerek, künefe ve fırın sütlacın önüne geçti. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Lahmacun sütlaç tavuk döner
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