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Tavuk eti üretimi yüzde 7,1 azaldı

09.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, tavuk eti üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı.

Tavuk eti üretimi yüzde 7,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 161 bin 923 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, tavuk eti üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,6, hindi eti üretimi ise yüzde 22,6 azaldı.

ÜRETİM AZALDI

Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 16,4 azalarak 161 bin 923 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,8 azalarak 90 milyon 779 bin adet oldu.Aynı ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artarak 1,52 milyar adet oldu. Bu ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 8,2 azalarak 4 bin 125 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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