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Tavuk etinden bile ucuz! Duyan balıkçılara koştu, kasa kasa alıyorlar

03.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatı tavuk etinden bile ucuz olan ve tanesi 25 liraya kadar düşen palamut, hem balık satıcılarını hem de vatandaşları sevindirdi. Bolluk yaşanan palamudun 4 tanesini 100 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar vatandaşların kasa kasa aldığını belirterek buzlukta depoladıklarını söylediler.

Tavuk etinden bile ucuz! Duyan balıkçılara koştu, kasa kasa alıyorlar

Kırmızı et ve tavuktan da ucuz besin değeri açısından da oldukça zengin olan palamut, fiyatıyla yüzleri güldürdü. Şimdiden alıp derin dondurucuda 5-6 ay boyunca saklamayı düşünen vatandaşlar kış hazırlığı için balık satıcılarının yolunu tuttu.

Edirne Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, palamut bolluğu yaşandığını ve 4 tanesini 100 liradan satışa sunduklarını söyledi.

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"KASA İLE ALANLAR VAR"

Vatandaşların kış hazırlığı yaptığını ve buzluğuna koymak için kasa ile balık aldığını söyleyen Çimen, Halkımız kasa kasa alıyor. Halkımızı balığa doyuracağız dedik ve sözümüzü tutuyoruz. Şu an hangi eve girerseniz girin her evde palamut vardır. Dondurucuda ya da alt dolaplarda insanlar kışlık hazırlığı yaptı. Halkımız mutlu" dedi.

"ŞUAN EN CAZİP ET TÜRÜ BALIKTIR"

Şuan en cazip et türünün balık olduğunu söyleyen Çimen, "Piyasaya bakıldığında bir tavuk dönerin bile 30 lira olduğu dönemde palamudun tanesinin 25 liraya kadar düşmesi inanılması zor bir şey. Ama biz bunu başardık. Şuan en cazip et türü balıktır. Balıkçılar olarak halkımız için elimizden geleni yapıyoruz. Kimseye pahalıyı yaşatmayacağız olabildiğince en uygun fiyatlardan gideceğiz. Balık fiyatlarını duyan geliyor. Edirne'nin girişinden, köylerinden herkes gelip balık alıyor. Bulgar müşterilerimiz de var" şeklinde konuştu.

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Edirne'deki tezgahlar palamut balığı ile şenlenirken, havaların soğumaya başlaması ile birlikte diğer balık çeşitlerinin de fiyatları düşmeye başladı.

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balık palamut

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