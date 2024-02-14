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Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1 arttı

14.02.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 200 bin 333 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,9 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı.

Bir önceki ay 202 bin 143 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 200 bin 333 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu. (İHA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yumurta
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