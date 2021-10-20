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Tayinciler ve öğrenciler gelmeye başlayınca ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı

20.10.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’e öğrenciler ve tayinciler gelmeye başlayınca ev sahipleri satılık ve kiralık evlerin fiyatlarına zam yaptı.

Tayinciler ve öğrenciler gelmeye başlayınca ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı

Mardin’e iş ve eğitim nedeniyle her yıl birçok insan geliyor. Şehre yerleşmek için gelen insanlar konut sıkıntısı yaşıyor. Memur ve öğrencilerin gelişini fırsat bilen ev sahipleri satılık ve kiralık evlere zam yapıyor.

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"DAİRE FİYATLARI İNANILMAZ DERECEDE YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Emlakçı Kadir Dündar, şehirde bulunan konutların artan nüfusu taşıyamaz hale geldiğini belirtti. Şehrin nüfusu taşıyamaz hale geldiğini söyleyen emlakçı Kadir Dündar, “Dışarıdan gelen memurlar, öğrenciler, öğretmenler ve yerli halktaki nüfus artınca artık şehir nüfusu taşıyamaz duruma geldi. Durum böyle olunca bir gayrimenkul ne kadar az bulunabiliyorsa, bu kadar değer kazanıyor ve bundan dolayıdır ki maalesef daire fiyatları inanılmaz derecede yükselmeye başladı. Çok fahiş rakamlar, inanın artık 10 kişiden 1 kişi daire satın alamıyor. Çünkü maalesef nakit yok zaten ne esnafta ne memurda hiç kimsede nakit kalmadı diyebilecek durumdayız. Kredi ile almak istiyorlar. Bu kez kredide 2-3 kat yükseliyor. Bir daire bankaya bir daire ev sahibine ödeniyor. Zaten daire fiyatları 2-3 katına yükselmiş. O yüzden alım-satım konusunda çok büyük problemler var” dedi.

"ŞU AN ÇOK FAHİŞ RAKAMLAR GÖRDÜM"

Oturulabilecek güzide 3+1 dairenin maksimum bedelinin 250-300 bin lira olması gerektiğini belirten Dündar, “Ama maalesef şu an 500-600 bin liradan aşağı bulunamıyor. Sebebi tamamen insanların fırsatçılığıdır. Tayinci ve öğrencilerin gelişi ile fiyatlar yükseldi. Çok değil bundan 7-8 ay önce bir kiralık dairenin fiyatı maksimum 1000-bin 100 lira iken tayinciler gelmeye başlayınca maalesef insanların yine fırsatçılığı devreye giriyor burada, bin 600-bin 700’lerden bahsediyoruz şu anda. Akıl alır gibi değil. Mardin’de boş ev inanın hiç yok denecek kadar az" diye konuştu. (İHA)

Ev sahipleri evini kiraya verirken bunu da yaptı!Ev sahipleri evini kiraya verirken bunu da yaptı!

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Mardin
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