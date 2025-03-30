Tayland'ın para birimi nedir? Tayland'ın para biriminin kodu ve sembolü

Eski adı ile Siyam, resmi adı ile Tayland Krallığı, Hindiçin Yarımadası'nın ortasında yer alan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Ülkenin batısında Myanmar, doğusunda Kamboçya, kuzeyinde Laos, güneyinde Malezya bulunur. Tayland’ın güney tarafında Tayland Körfezi batı tarafında ise Andaman Denizi vardır. Ülke 513.120 kilometre kare olan yüzölçümü ile dünyada genelindeki en büyük 51. ülke olarak kabul edilmektedir.

Tayland'ın para birimi nedir?

Tayland’ın en büyük şehri Bangkok’tur. Aynı zamanda bu şehir ülkenin başkentidir. Ülkede resmi dil olarak Tayca konuşulur. Tanınan ve bölgesel olan diller ise Khmerce, Çince, Laoca, Malayda dilleridir. Ülkenin resmi alfabesi de Tay Alfabesidir. Ülkede Çinliler, Laolar, Khmerler, Karenler, Malaylar, Akhalar, Hmonglar ve Taylar yaşamaktadır. Farklı etnik kökenli gruplarla birlikte ülkenin nüfusu 39.799.978 civarındadır.

Ülkede genel olarak tropik iklim hakimdir. Mevsimler ise üçe ayrılır. Kasım ve şubat ayları arasındaki süreç serin mevsim olarak isimlendirilmiştir. Bu mevsimde nem ve sıcaklık çok yüksek olmaz. Yağış da az görülür. Mayıs ve ekim ayları arasında olan dönemde ise yağışlar görülür. Bu dönem en çok muson yağmurları etkisi vardır. Ülkenin resmi para bilimi ise Tayland bahtı'dır.

Tayland'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, para birimi kodu olarak da bilinmektedir. Bu kod bir standarttır. International Standart of Organization’un kısaltması olarak kullanılır. ISO 4217 para birimi standardına göre ülkelerin kullandığı ve resmi olarak kabul gören para birimlerinin üç haneli kodları belirlenir. Ülkelerin para birimleri bu kod ile işlem görür ve tanınır.

Tayland ülkesinin resmi para birimi Tayland bahtı olarak kabul edilmiştir. Bu para biriminin ISO 4217 standartlarına göre üç haneli kodu THB olarak belirlenmiştir. Dünya çapında bu para birimi tüm finanslar işlemlerde üç haneli bu kod ile işlem görmektedir.