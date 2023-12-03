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TBMM'de yoğun mesai başlıyor! Emekliye 5 bin lira ikramiye, KKM'de vergi istisnası, borç yapılandırma...

03.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi, KKM'de vergi istisnası ve şirketler için borç yapılandırma gibi birçok düzenleme yer alıyor. İşte detaylar...

TBMM'de yoğun mesai başlıyor! Emekliye 5 bin lira ikramiye, KKM'de vergi istisnası, borç yapılandırma...

AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı. TBMM gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak.

Teklifle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

EMEKLİYE 5 BİN LİRA

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.
Çalışan emeklilerin bir defaya mahsus 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabileceği düzenleme de teklifte yer alıyor.

TİKTOK TEMSİLCİSİ DİNLENECEK

Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmalara yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek.

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vergi ikramiye tbmm
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