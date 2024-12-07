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TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Evlilere emeklilik hakkı isteyen de oldu, mangalın yasaklanmasını isteyen de...

07.12.2024 15:38
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TBMM Dilekçe Komisyonuna asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesi, KPSS'de sürenin uzatılması, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesi, yere izmarit atanlara para cezası verilmesi, ülke genelinde piknik ve mangalın 5 yıl yasaklanması, İstanbul'un nüfusunun kontrol altına alınması, trafiği kapatıp kutlama yapan sürücülerin kısırlaştırılması gibi yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. TBMM, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri tek tek inceledi. İşte onlardan bazıları.

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Evlilere emeklilik hakkı isteyen de oldu, mangalın yasaklanmasını isteyen de...

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

"ÇALIŞAN ANNELERİN İZİN HAKKI ÜÇ YILA ÇIKARILSIN"

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, çalışan annelerin ücretsiz izin hakkının üç yıla çıkarılmasını talep etti.

Komisyona İstanbul'dan başvuran bir vatandaş, trafikte kutlama gibi nedenlerle yol kapatan ve silah kullanan sürücülerin araçlarının kamulaştırılmasını, sürücülerin kısırlaştırılmasını, kolluk kuvvetlerinin harcadığı mesai için de belirli bir bedel alınmasını istedi.

"25 YIL EVLİ OLANA EMEKLİLİK HAKKI VERİLSİN"

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Komisyona başvuran bir vatandaş, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve bu kişilere yıpranma payı verilmesini talep etti.

EVLİLİK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL OLACAK DÜZENLEME İSTENDİ

Başka bir vatandaş başkalarının evliliklerinden şikayetçi olarak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan insanların evliliklerine ve çocuk sahibi olmalarına engel olacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.

MEMURLARA DEĞERLENDİRME FORMU TALEBİ

Ablasının evlilik ve çocuk tescili işlemlerinde memurlar tarafından her defasında bir engel çıkartıldığından yakınan bir vatandaş, memur davranışlarına ilişkin memurlara değerlendirme uygulaması veya formu getirilmesini talep etti.

Başka bir vatandaşın Komisyondan beklentisi ise evlilik başvurusu ile birlikte kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılmasının zorunlu hale getirilmesi oldu.

"PİKNİK VE MANGAL BEŞ YIL YASAKLANSIN"

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Manisa'nın Salihli ilçesinden Komisyona başvuran bir vatandaş, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik yapılmasının ve mangal yakılmasının 5 yıl süre ile yasaklanmasını önerdi.

"ASGARİ ÜCRET SAATLİK OLARAK BÖLGELERE GÖRE BELİRLENSİN"

Asgari ücrete yönelik öneride bulunan bir vatandaş, asgari ücretin saatlik olarak ve bölgelere göre belirlenmesini istedi.

İş ilanlarında belirsiz ifadeler yer almasının zaman kaybına ve suistimale neden olduğundan yakınan bir vatandaş, iş ilanı verilirken uyulması gereken kuralları içeren bir yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesini önerdi.

İstanbul'dan Komisyona başvuran bir vatandaş, fahiş site ve apartman aidatı talep eden yönetimleri şikayet etti.

İstanbul'da göç sonucu nüfus artışından şikayet eden başka bir vatandaş ise nüfusun kontrol altına alınması talebinde bulundu.

KPSS'DE 4 YANLIŞ, 1 DOĞRUYU GÖTÜRMESİN TALEBİ

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Erzincan'dan Komisyona başvuran bir vatandaş, KPSS'deki süreyi şikayet ederek, sürenin uzatılmasını, yanlışların doğruyu götürme kuralının kaldırılmasını istedi.

"SİGARA İZMARİTİ ATANLARA PARA CEZASI VERİLSİN"

Diyarbakır'dan Komisyona iletilen bir dilekçede vatandaş, yere atılan sigara izmaritlerinden dert yanarak, sigara izmariti atanlara para cezası verilmesi önerisinde bulundu.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 5 bin lira bağış yapmak isteyen bir vatandaş ise Komisyondan Fon'un IBAN bilgisini kendisiyle paylaşmasını istedi.

Bir vatandaş ise araç trafiğine kapalı alanlara giren motosikletlerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret KPSS mangal emeklilik piknik dilekçe tbmm
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