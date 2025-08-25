FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TCDD 80 işçi alımı yapacak! İlan Resmi Gazete'de

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğüne sözlü sınavla 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere toplam 80 işçi alımı yapacak.

TCDD 80 işçi alımı yapacak! İlan Resmi Gazete'de

TCDD 80 işçi istihdam edecek! Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD 80 işçi alımı yapacak! İlan Resmi Gazete de 1

Buna göre, TCDD'nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğüne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav sonucu 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere 80 işçi alınacak.

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan "işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler" kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz: 2008 öncesine büyük avantaj!Erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz: 2008 öncesine büyük avantaj!
Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İşçi TCDD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.