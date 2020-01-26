FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCDD'nin deprem bölgesi için hazırladığı yardım treni yola çıkarıldı

TCDD'nin deprem bölgesi için hazırladığı yardım treni yola çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

TCDD'nin deprem bölgesi için hazırladığı yardım treni yola çıkarıldı

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım treni gönderildi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iki ilde meydana gelen ve Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin ardından, Genel Müdürlüğün harekete geçtiği bildirildi.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, Elazığ Gar binasının ve burada bekleyen yolcu vagonlarının ısıtılarak kullanıma açıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin kişinin faydalandığı bu hizmetin arttırılması amacıyla TCDD'nin bağlı ortaklığı TÜVASAŞ'da imalatı tamamlanan ve sevke hazır halde bulunan personel servis vagonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ Garı'na gönderilmek üzere yola çıktı." denildi.

Bugün Adapazarı'ndan hareket eden trene Afyonkarahisar'dan da vagon ilave edileceği ve gece Elazığ Garı'na ulaşacağı vurgulanan açıklamada, trenin AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından, vatandaşların kullanımına sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Elazığ Uluova istasyonundaki 2 adet lojmanın da valiliğin talebiyle 2 ailenin kullanımına sunuldu ifade edildi.

Bunların yanında, her biri 24 metrekare ve izolasyonlu toplam 5 adet soğuk iklim çadırının da depremzedelerin kullanımına sunulacağı anlatılan açıklamada, "Türk demiryolu ailesi olarak, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldıATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı
Meteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem, depremzede, Elazığ ve Malatya, TCDD Genel Müdürlüğü, yardım treni,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Deprem yardımları 'PTT Posta Çeki' hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

Rakamlar belli oldu! Yüzde 147 arttı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.