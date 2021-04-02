TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti

Merkez Bankası'nın (TCMB) 8 - 19 Mart tarihlerinde düzenlediği Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi,
işletme kredi türlerinde standartların "büyük oranda gevşetilmeye devam" edeceği,
Anket sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreğinde, tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor. Konut ve diğer bireysel kredi türlerinde talebin artması, taşıt kredilerinde ise talebin azalması bekleniyor.
Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşulları sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşulları da gevşemeye devam ediyor.
Yılın ikinci çeyreğinde de, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın sürmesi, yurt dışı fonlama koşullarının da sıkılaşması bekleniyor. (Grafik)
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