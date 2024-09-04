TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan enflasyonu değerlendirdi... Para politikası hakkında açıklamalar da bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise açıklanan enflasyonu değerlendirirken aynı zamanda Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Reuters'a konuşan Karahan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre mal enflasyonunda ılımlı bir seyir olduğunu ifade etti ve, "Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu. Diğer grupta ise, zamana bağlı fiyatlama davranışı hakim" diyen Karahan, eğitim gibi zamana bağlı fiyatlanan kalemlerin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti. Bu fiyat güncellemelerinin ağustos ve eylül aylarında endekse girdiğini belirterek, "Bu da ana eğilimi yükseltiyor" cümlelerini kurdu.

Karahan, B ve C gibi enflasyon göstergelerinde yükseliş sinyalleri görülmesine karşın, SATRIM ve medyan gibi çekirdek göstergelerin ise ana eğilimde yavaşlama ima ettiğini belirtti. Karahan, "B ve C'deki artışın, belirli kalemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Ancak ana eğilimi yükselten zamana bağlı fiyatlanan hizmet kalemlerinin de son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyon beklentilerinde de iyileşmeler olacağına işaret eden Karahan, "Enflasyonda düşüş seyri devam ettikçe, beklentilerde de iyileşmeler olacağını öngörüyoruz. Bu zaten her zaman belirttiğimiz gibi sürecin dikkatle izlediğimiz bir ayağı" dedi. Fiyat istikrarı hedefinin sağlam bir dezenflasyon süreci gerektirdiğini de ekleyerek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" ifadelerini kullandı.

OVP'Yİ HATIRLATTI

Karahan, para politikasının etkilerinin gecikmeli olarak görüleceğini ve bu süreçte maliye politikasının desteğinin kritik olacağını vurguladı. TCMB Başkan Yardımcısı, "Para politikası gecikmeli etkileriyle bir yandan meyvelerini verirken, dezenflasyonun en verimli biçimde ilerlemesi için maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz" dedi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde mali görünümün enflasyon üzerindeki etkisinin önemli olacağını belirten Karahan, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" diyerek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında bu hafta bir yol haritası açıklanacağını hatırlattı.

BÜYÜMEDEKİ DENGELEME OLUMLU...

Karahan, ikinci çeyrek GSYH verilerinin ekonomik faaliyetteki öngörülen yavaşlamayı teyit ettiğini ve büyümenin kompozisyonunda dengelenmenin belirginleştiğini söyleyerek, "Net ihracatın ve yurtiçi talebin yıllık büyümeye katkıları giderek daha sağlıklı hale geliyor" diyen Karahan, bu dengelenmenin, para politikasının gecikmeli etkileriyle yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Cari açık tarafında ise, büyümedeki dengelenmenin olumlu etkilerini gördüklerini ifade eden Karahan, "Büyümedeki dengelenmenin yansımalarını cari açık verilerinde de güçlü bir şekilde görmeye devam ediyoruz. 2023 sonunda yüzde 4 olan cari açığın GSYH'ye oranı son verilere göre yüzde 2 civarına gerilemiş durumda" dedi. Karahan, bu hafta gelen öncü ağustos dış ticaret verilerinin de ihracatta istikrarlı bir seyir ve ithalatta yıllık bazdaki düşüş eşliğinde cari dengedeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdiğini ekledi.