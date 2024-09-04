FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan enflasyonu değerlendirdi... Para politikası hakkında açıklamalar da bulundu

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan enflasyonu değerlendirdi... Para politikası hakkında açıklamalar da bulundu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, büyüme ve cari açık konularında açıklamada bulundu. TÜİK tarafından dün açıklanan ağustos ayı enflasyonunu da değerlendiren Karahan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise açıklanan enflasyonu değerlendirirken aynı zamanda Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Reuters'a konuşan Karahan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre mal enflasyonunda ılımlı bir seyir olduğunu ifade etti ve, "Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu. Diğer grupta ise, zamana bağlı fiyatlama davranışı hakim" diyen Karahan, eğitim gibi zamana bağlı fiyatlanan kalemlerin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti. Bu fiyat güncellemelerinin ağustos ve eylül aylarında endekse girdiğini belirterek, "Bu da ana eğilimi yükseltiyor" cümlelerini kurdu.

deste para

Karahan, B ve C gibi enflasyon göstergelerinde yükseliş sinyalleri görülmesine karşın, SATRIM ve medyan gibi çekirdek göstergelerin ise ana eğilimde yavaşlama ima ettiğini belirtti. Karahan, "B ve C'deki artışın, belirli kalemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Ancak ana eğilimi yükselten zamana bağlı fiyatlanan hizmet kalemlerinin de son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyon beklentilerinde de iyileşmeler olacağına işaret eden Karahan, "Enflasyonda düşüş seyri devam ettikçe, beklentilerde de iyileşmeler olacağını öngörüyoruz. Bu zaten her zaman belirttiğimiz gibi sürecin dikkatle izlediğimiz bir ayağı" dedi. Fiyat istikrarı hedefinin sağlam bir dezenflasyon süreci gerektirdiğini de ekleyerek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" ifadelerini kullandı.

para 1

OVP'Yİ HATIRLATTI

Karahan, para politikasının etkilerinin gecikmeli olarak görüleceğini ve bu süreçte maliye politikasının desteğinin kritik olacağını vurguladı. TCMB Başkan Yardımcısı, "Para politikası gecikmeli etkileriyle bir yandan meyvelerini verirken, dezenflasyonun en verimli biçimde ilerlemesi için maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz" dedi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde mali görünümün enflasyon üzerindeki etkisinin önemli olacağını belirten Karahan, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" diyerek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında bu hafta bir yol haritası açıklanacağını hatırlattı.

para sayma sayma

BÜYÜMEDEKİ DENGELEME OLUMLU...

Karahan, ikinci çeyrek GSYH verilerinin ekonomik faaliyetteki öngörülen yavaşlamayı teyit ettiğini ve büyümenin kompozisyonunda dengelenmenin belirginleştiğini söyleyerek, "Net ihracatın ve yurtiçi talebin yıllık büyümeye katkıları giderek daha sağlıklı hale geliyor" diyen Karahan, bu dengelenmenin, para politikasının gecikmeli etkileriyle yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Cari açık tarafında ise, büyümedeki dengelenmenin olumlu etkilerini gördüklerini ifade eden Karahan, "Büyümedeki dengelenmenin yansımalarını cari açık verilerinde de güçlü bir şekilde görmeye devam ediyoruz. 2023 sonunda yüzde 4 olan cari açığın GSYH'ye oranı son verilere göre yüzde 2 civarına gerilemiş durumda" dedi. Karahan, bu hafta gelen öncü ağustos dış ticaret verilerinin de ihracatta istikrarlı bir seyir ve ithalatta yıllık bazdaki düşüş eşliğinde cari dengedeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdiğini ekledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tüik Hatice Karahan
En Çok Okunan Haberler
Araba alacaklara 700 bin lira faizsiz kredi!

Araba alacaklara 700 bin lira faizsiz kredi!

''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

Fiziki altına talep dipte

Fiziki altına talep dipte

Dünyanın en büyük ikinci rezervi keşfedilmişti! Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia: 'Çin ile görüşülüyor'

Dünyanın en büyük ikinci rezervi keşfedilmişti! Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia: 'Çin ile görüşülüyor'

Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı!

Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı!

26'ncı ürün oldu! Bursa'nın siyah incirine tescil

26'ncı ürün oldu! Bursa'nın siyah incirine tescil

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.