Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı

30 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı görevine getirilen Mustafa Duman gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Arama motorları üzerinden Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nerelidir? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. İşte, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman hakkında bazı bilgiler...

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev alan Mustafa Duman. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak görev almıştır. 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönen Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

Mustafa Duman, 30 Mart 2021 tarihinde, görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine atanmıştır.

MUSTAFA DUMAN TCMB MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNE ATANDI