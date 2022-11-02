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TCMB Başkanı Kavcıoğlu kredi faizleri için net konuştu: 'İstikrara katkı verecek şekilde...'

02.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Liralaşma stratejisinin daha yoğun uygulama alanı bulacağını ifade ederek, kredi faizlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi desteklediklerini, kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağladıklarını belirtti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu kredi faizleri için net konuştu: 'İstikrara katkı verecek şekilde...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu Türkiye’nin ekonomi politikası, kredi faizleri ve tedbirler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir" dedi.

Program kapsamında iş insanlarına seslenen Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak, ekonomi politikalarının kontrol alanının dışında kalan arz kaynaklı maliyet baskılarına faiz indirimleri ve makroihtiyati araçlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla karşılık verdiklerini belirterek, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi desteklediklerini, kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağladıklarını kaydetti.

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TİCARİ KREDİLER

Merkez Bankası olarak, uyguladıkları hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlediklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Ocak-eylül döneminde KOBİ’ler tarafından kullanılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde kullanılan kredinin 10 katından fazladır." dedi.

Kavcıoğlu, reeskont kredisi kullanan firmaların geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında olduğunu, bu yılın ilk 9 ayında ise 6 bine yaklaştığını aktararak, şunları kaydetti:
"Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar liralık bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar liralık bölümü ise turizm yatırımlarına ayrılmıştır. Şu ana kadar toplamda 400’e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar lira tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir. Bu kredilerin coğrafi olarak da dağıldığını, 62 ilde sanayi ve turizm yatırımları için kredi tahsis edildiğini belirtmek isterim. Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir."

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LİRALAŞMA STRATEJİSİ DAHA YOĞUN ŞEKİLDE UYGULANACAK

Aldıkları kararların 2023 yılı içinde ekonominin dayanıklılığını artırarak arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngördüklerini belirten Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi için uyguladığımız ve enflasyonu kalıcı olarak yenecek liralaşma stratejimiz önümüzdeki dönemde giderek daha yoğun bir şekilde uygulama alanı bulacaktır" ifadelerini kullandı.


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