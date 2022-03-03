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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'kredi' açıklaması: 30 milyar dolar...

03.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye’nin sanayicilerin büyük gayretiyle dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini anlattı. Kavcıoğlu, ihracatı artıracak hamlelerin her zaman yanında olduklarını dile getirerek, Eximbank kredilerinin 30 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'kredi' açıklaması: 30 milyar dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. İstişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

Kavcıoğlu, Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin sanayicilerin büyük gayretiyle dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini anlattı. Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdiğini hatırlatan Kavcıoğlu, "Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz" dedi.

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“TÜM İŞLETMELERİN YANINDAYIZ”

Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, konuşmasında hedefli kredi vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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