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"TCMB faiz indirimine devam ederse enflasyon %20-25’lerin üzerine çıkabilir"

03.11.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Kara ekim ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Kara açıklamasında, "TCMB faiz indirimine devam ederse enflasyon %20-25’lerin üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"TCMB faiz indirimine devam ederse enflasyon %20-25’lerin üzerine çıkabilir"

Bloomberg HT’ye konuşan Kara, enflasyon verisinin beklentilerden düşük geldiğini piyasa beklentisinin yüzde 20’nin üzerinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl enflasyonda belirgin bir düşük için belirgin bir sebep bulunmadığını söyleyen Kara şu açıklamayı yaptı:

TCMB’nin enflasyon revizyonu makul ama benim beklentim daha üzerinde çünkü petrol fiyatı güncellemelerini tam girmemiş olabilirler. Dolayısıyla enflasyon Merkez Bankası’nın beklediğinin bir üzerinde yüzde 20’lere yakın bir seviyede gerçekleşecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki sene için görünürlük çok düşük. Verilen tahmin aralıklarına bakıyorum çok geniş bir banda dağılıyor.

BELİRSİZLİK ÇOK YÜKSEK

Benim tahminim enflasyonun önümüzdeki yıl bu seviyelerden aşağı düşmesinin zor olacağı. Yüzde 20’ler civarında bir enflasyon yeni normal olarak kabul etmeliyiz. Eğer merkez bankası faiz indirimine devam edecekse yüzde 20-25’lerin üzerine çıkabilecek bir enflasyondan bahsedebiliriz ama belirsizlik çok yüksek.

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