FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildi

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında olacak.

TCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildi

ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSALARI KAPANIŞ REKORLARINI TAZELEDİ

New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalırken S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.532,04 puan ve Nasdaq endeksi de 21.886,06 puanla kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

AVRUPA TARAFINDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

Avrupa tarafında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından artan jeopolitik endişelerin risk iştahını törpülemesiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün piyasaların odağında ECB'nin faiz kararı yer alacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

Bu gelişmelerle, dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,19 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA HONG KONG HARİÇ POZİTİF BİR SEYİR İZLENİYOR

Asya borsalarında da ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin ÜFE aylık yüzde 2,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 44.396,95 puanla rekor seviyeyi test etti. Güney Kore'de Kospi endeksi 3.344,70 puanla tarihi zirvesini gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

EKONOMİSTLER, TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Bugün TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Dolar ve euro kaç TL oldu?Dolar ve euro kaç TL oldu?

Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.