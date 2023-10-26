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TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Herkes o rakamı işaret etmişti! Piyasanın merakla beklediği açıklama: Ekim ayı faiz kararı belli oldu

26.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK, Ekim 2023 TCMB Merkez Bankası faiz kararı için bugün Başkan Hafize Gaye Erkan eşliğinde toplanmıştı. Piyasaların yakından izlediği gelişmede, “Merkez bankası faiz kararı ne olur, açıklandı mı, ne oldu” soruları yanıt buldu. Ve banka politika faizini 500 puan artış ile yüzde 35 seviyesine yükseltti.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Herkes o rakamı işaret etmişti! Piyasanın merakla beklediği açıklama: Ekim ayı faiz kararı belli oldu

Son dakika: Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası faiz kararı Ekim 2023 için belli oldu. Buna göre banka beşinci ay üst üste faiz artırımına gitti. İşte ‘Eylül 2023 faiz kararı ne oldu?’ sorusunun yanıtı ve PPK metninde yer alan o ifadeler…

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SON DAKİKA: EKİM AYI FAİZ KARARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz ayında 250 baz puan, Ağustos ayında ise 750 baz puan, Eylül ayı toplantısında ise 500 artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 2.150 baz puan yükseltildi ve yüzde 8.50'den yüzde 30 seviyesine çıkarıldı. Ekim ayı içinse faizler 500 baz puanlık artışla yüzde 35’e yükseltildi.

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EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 seviyesinde olmuştu.

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'JEOPOLİTİK RİSK' VURGUSU

Karar metninde, “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. ” açıklamaları yer aldı.

21 Eylül’de yayımlanan bir önceki PPK metninden farklı olarak bu karar metninde “ Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır. ” ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

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