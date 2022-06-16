TCMB net rezervi 5 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri yeniden 10 milyar doların altına geriledi.

TCMB verilerine göre 10 Haziran haftasında net rezervler 8,2 milyar dolar oldu. Geçen hafta net rezervler 10,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bloomberg'in haberine göre, TCMB net rezervlerinde mevcut seviye 14 Ocak haftasından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Brüt rezervler 10 Haziran haftasında 102,5 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv aynı haftada eksi 54 milyar dolara geldi. Bir önceki hafta bu veri eksi 52,8 milyar dolar olmuştu. (AA)

