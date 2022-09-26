FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB’nin faiz kararı çok konuşulmuştu! Hükümetten faiz açıklaması: Dikkat çeken ‘Arjantin’ örneği

TCMB’nin faiz kararı çok konuşulmuştu! Hükümetten faiz açıklaması: Dikkat çeken ‘Arjantin’ örneği

26.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son kararı ile birlikte politika faizini yüzde 12 seviyesine kadar geri çekti. Birçok dünya merkez bankasının sert faiz artırım hamlesine karşın Merkez’in böyle bir karar vermesi piyasalarda geniş yankı bulmuştu. Hükümetten faiz indirimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Eğer ki faiz artışı olsaydı…” diyerek konuya açıklık getirdi.

TCMB’nin faiz kararı çok konuşulmuştu! Hükümetten faiz açıklaması: Dikkat çeken ‘Arjantin’ örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz yıl başlayan faiz indirimlerine yıl başında ara vermiş ve 7 ay boyunca faizleri yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ağustos ayına gelindiğinde ise Merkez sürpriz bir karara imza atarak faizleri 100 baz puan düşürerek yüzde 13’e çekmişti. Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü ise faizleri 100 baz puan daha düşüren Merkez Bankası politika faizini yüzde 12 olarak açıkladı. TCMB açıklama metninde geçen metinde olduğu gibi bu faiz seviyesinin yeterli olduğunu belirtirken makro ihtiyati politikalara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilikSON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

Son yıllarda en sert faiz artışlarını yapan dünyanın birçok önemli merkez bankalarının aksine TCMB’nin faiz indirimi yapması piyasalarda yankı uyandırmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldığı bir toplantıda faiz indiriminin sebebini açıkladı.

YENİ YILI İŞARET ETTİ

Mahmut Gürcan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonda bir artış eğilimi söz konusu olduğunu belirterek, “Özellikle geçen yılın aralık ayından yükselen enflasyon trendi en yüksek nisan ayında gerçekleşti. Nisandan sonra aylık olarak ciddi düşüşleri sağlamaya başladık. Ağustosta enflasyonumuz yüzde 1,46 gerçekleşti önümüzdeki süreçte enflasyonda çok ciddi artışlar beklemiyoruz. Enflasyon yatay bir seyre geçti. Özellikle yeni yıldan itibaren bu artışların düşüşe geçtiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini de vurguladı.

AA-20220919-28939466-28939464-HAZINE_VE_MALIYE_BAKAN_YARDIMCISI_GURCAN_IS_DUNYASI_EKONOMI_BULUSMALARINA_KATILDI

ARJANTİN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini dile getiren Gürcan, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız politika faizinde düşüşün önemini arz ettiğinden beri, Türkiye'de de şu anda enflasyonun çok altında bir politika faizi uyguluyoruz. Ama baktığımızda enflasyonun çok altında politika faizi uygulayan tam 131 tane ülke var. Rusya'da 14,3'lük enflasyon varken politika faizi 7,5, Bulgaristan'da 17,7'lik enflasyon varken politika faizi sıfırlarda, Çek Cumhuriyeti'nde 17,2 iken politika faizi 7. Böyle baktığımızda tüm dünya ülkelerinde politika faizleri enflasyonun altında. Arjantin'de yüzde 70 bir enflasyon var. Orada sürekli enflasyonla beraber politika faizini artırıyorlar. Şu anda yüzde 69'luk politika faizleri var ama kurda da herhangi bir düşüşü yaşamıyorlar. Yani Arjantin bize bir örnek olması açısından çok önemli."

SON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı! Fed Başkanı Powell'dan "Mücadeleye devam" mesajıSON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı! Fed Başkanı Powell'dan "Mücadeleye devam" mesajı

“ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ HEDEFİ İÇİN…”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'de de enflasyon arttıkça politika faizin artması, yüzde 80 enflasyon yaşarken yüzde 85 politika faizinin verilmiş olması durumunda yaşanacaklara ilişkin şunları söyledi:

"Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik."

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba fiyatları artınca vatandaş oraya yöneldi! Değeri 30 milyon liranın üzerinde: Aralarında ambulans da var, TIR da…Araba fiyatları artınca vatandaş oraya yöneldi! Değeri 30 milyon liranın üzerinde: Aralarında ambulans da var, TIR da…
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararıSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı
Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!
Anahtar Kelimeler:
TCMB Faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak!

TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.