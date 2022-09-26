TCMB’nin faiz kararı çok konuşulmuştu! Hükümetten faiz açıklaması: Dikkat çeken ‘Arjantin’ örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz yıl başlayan faiz indirimlerine yıl başında ara vermiş ve 7 ay boyunca faizleri yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ağustos ayına gelindiğinde ise Merkez sürpriz bir karara imza atarak faizleri 100 baz puan düşürerek yüzde 13’e çekmişti. Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü ise faizleri 100 baz puan daha düşüren Merkez Bankası politika faizini yüzde 12 olarak açıkladı. TCMB açıklama metninde geçen metinde olduğu gibi bu faiz seviyesinin yeterli olduğunu belirtirken makro ihtiyati politikalara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda en sert faiz artışlarını yapan dünyanın birçok önemli merkez bankalarının aksine TCMB’nin faiz indirimi yapması piyasalarda yankı uyandırmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldığı bir toplantıda faiz indiriminin sebebini açıkladı.

YENİ YILI İŞARET ETTİ

Mahmut Gürcan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonda bir artış eğilimi söz konusu olduğunu belirterek, “Özellikle geçen yılın aralık ayından yükselen enflasyon trendi en yüksek nisan ayında gerçekleşti. Nisandan sonra aylık olarak ciddi düşüşleri sağlamaya başladık. Ağustosta enflasyonumuz yüzde 1,46 gerçekleşti önümüzdeki süreçte enflasyonda çok ciddi artışlar beklemiyoruz. Enflasyon yatay bir seyre geçti. Özellikle yeni yıldan itibaren bu artışların düşüşe geçtiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini de vurguladı.

ARJANTİN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini dile getiren Gürcan, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız politika faizinde düşüşün önemini arz ettiğinden beri, Türkiye'de de şu anda enflasyonun çok altında bir politika faizi uyguluyoruz. Ama baktığımızda enflasyonun çok altında politika faizi uygulayan tam 131 tane ülke var. Rusya'da 14,3'lük enflasyon varken politika faizi 7,5, Bulgaristan'da 17,7'lik enflasyon varken politika faizi sıfırlarda, Çek Cumhuriyeti'nde 17,2 iken politika faizi 7. Böyle baktığımızda tüm dünya ülkelerinde politika faizleri enflasyonun altında. Arjantin'de yüzde 70 bir enflasyon var. Orada sürekli enflasyonla beraber politika faizini artırıyorlar. Şu anda yüzde 69'luk politika faizleri var ama kurda da herhangi bir düşüşü yaşamıyorlar. Yani Arjantin bize bir örnek olması açısından çok önemli."

“ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ HEDEFİ İÇİN…”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'de de enflasyon arttıkça politika faizin artması, yüzde 80 enflasyon yaşarken yüzde 85 politika faizinin verilmiş olması durumunda yaşanacaklara ilişkin şunları söyledi:

"Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik."

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı.



