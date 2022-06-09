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TCMB'nin net rezervleri 1,7 milyar dolar geriledi

09.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Haziran ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 102 milyar 741 milyon dolar oldu.

TCMB'nin net rezervleri 1,7 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 3 Haziran haftasında 10,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12,2 milyar dolar düzeyindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri geçen hafta gerileme kaydetti.

TCMB verilerine göre, 3 Haziran haftasında brüt rezerv 102,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 102,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerde ise daha yüksek bir gerileme kaydedildi. Buna göre TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 12,2 milyar dolardan 10,5 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 3 Haziran haftasında eksi 52,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 52,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Rezervlere etkisi açısından da dikkate alınan kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti. (AA)

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TCMB
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