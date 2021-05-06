FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB politika faizini değiştirmedi

TCMB politika faizini değiştirmedi

06.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB politika faizini değiştirmedi

Son olarak mart ayında 200 puanlık baz artışla, politika faiz oranını yüzde 19'a yükselten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bu oranda herhangi bir değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, talep ve maliyet unsurlarının, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."

Orta vadede yüzde hedefi

Merkez Bankası‘nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadelerini yer verildi.

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonominin, "destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin" etkisiyle toparlanmaya devam ettiği vurgulanan TCMB açıklamasında, "Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır" denildi.

DHA / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Küresel gıda fiyat endeksi açıklandı!Küresel gıda fiyat endeksi açıklandı!
Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Temassız ödeme limiti değişti!

Temassız ödeme limiti değişti!

Ripple'da yönetim değişti!

Ripple'da yönetim değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Bu ilçede yazlık fiyatları dünyaca ünlü şehirlerle yarışıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.