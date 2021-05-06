TCMB politika faizini değiştirmedi

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."

Açıklamada, talep ve maliyet unsurlarının, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Son olarak mart ayında 200 puanlık baz artışla, politika faiz oranını yüzde 19'a yükselten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bu oranda herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Orta vadede yüzde hedefi

Merkez Bankası‘nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadelerini yer verildi.

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonominin, "destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin" etkisiyle toparlanmaya devam ettiği vurgulanan TCMB açıklamasında, "Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır" denildi.

DHA / ET,HS

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