TCMB swap faizini yükseltti

Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 15'ten yüzde 17'e yükseltti. Böylece politika faizindeki artış swap faizlerine de yansımış oldu.

Ağustos ayında swap faizi yüzde 9,75 seviyesinde bulunurken geçtiğimiz aylar içerisinde kademeli şekilde artırılarak 20 Kasım itibariyle yüzde 15 seviyesine çıkarılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentisinin üzerinde 200 baz puanlık bir faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17 seviyesine çıkarmıştı.

KAYNAK:REUTERS

