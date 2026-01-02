FİNANS

TCMB temerrüt faiz oranını indirdi

Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25’ten yüzde 43’e düşürdü.

TCMB temerrüt faiz oranını indirdi
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını düşürdü. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre söz konusu oran 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 43 olarak uygulanacak.

Faiz oranı geçen yıl yüzde 53.25 olarak uygulanıyordu.



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

"13/01/2021 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43.00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2.020 Türk lirası olarak tespit edilmiştir."

