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TCMB'den repo ihalesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 31 Ocak vadeli ve 500 milyon lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar, repo,

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