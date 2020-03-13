FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TEB Konut Kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

TEB Konut Kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 0,97 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

TEB Konut Kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında indirime giderek faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, böylece TEB, uygun fiyatlamayla kredi veren bankalardan biri oldu.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdüklerini belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
İstanbul'da koronavirüs virüs tedbiri! İstanbul'da koronavirüs virüs tedbiri!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası, konut, faiz,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Bakan açıkladı! 3 ay askıya alındı

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Stok sıkıntısı da zam da yok

Stok sıkıntısı da zam da yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den 'ek ücret' açıklaması

MEB'den 'ek ücret' açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok

Marketlerimizde fiyat artışı yok

Koronovirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımında büyük düşüş

İstanbul'da koronavirüs virüs tedbiri!

Rekabet Kurumu 4 akaryakıt şirketine ceza

Rekabet Kurumu 4 akaryakıt şirketine ceza

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.