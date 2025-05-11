Tebligat gönderiliyor! Tapuda düşük gösterenler için düğmeye basıldı... Konut sahipleri dikkat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması ve mükelleflerin vergiye uyumu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kayıt dışılıkla mücadele için vergi denetimlerinin artırılmıştı. Kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklama başlamış, kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik harekete geçilmişti. Son olarak tapu harcını düşük gösterenlerle ilgili harekete geçildi.

TEBLİGAT GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz dönemde kira gelirlerini beyan etmeyen mükelleflerin mercek altına alınmasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı şimdi de konut satışında tapu harcını düşük gösteren konut sahiplerine tebligat göndermeye başladı.

Söz konusu uygulamada yapay zekâdan yararlanıldığı belirtilirken Mekânsal Veri Analizi (MEVA) Sistemi ile emlak rayiç bedeli, benzer konut ilanları ve değerleme raporları karşılaştırılarak tapu işlemleri sırasında beyan edilen değerlerin düşük olup olmadığı kontrol ediliyor.

'15 GÜN İÇİNDE DÜZELTME YAPILMASI' DETAYI

Analiz sonucunda, uyumsuzluk tespit edilen durumlarda mükelleflere bilgilendirme mektupları gönderiliyor. Gönderilen yazılarda vatandaşlara 15 gün içinde düzeltme yapmaları, pişmanlık kapsamında farkı ödemeleri tavsiye ediliyor. Bu süreçte doğrudan bir ceza uygulanmıyor.