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TEDAŞ, BOTAŞ, ET ve Süt Kurumu... 19 KİT için özelleştirme iddiası gündem olmuştu: Hazine'den açıklama geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 15:09
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 kamu iktisadi teşebbüsünün özelleştirileceği, yabancı sermayeye satılacağı ve kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TEDAŞ, BOTAŞ, ET ve Süt Kurumu... 19 KİT için özelleştirme iddiası gündem olmuştu: Hazine'den açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüslerinde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmalarının amaçlandığı belirtildi. Bakanlık bunu satış olarak yorumlamanın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Açıklamaya göre taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamak olarak belirlendi. Açıklamada çalışmaların KİT'lerin kurumsallıklarını artırarak uluslararası rekabetçiliğini yükseltme hedefi ifade edildi.

İDDİA CHP'Lİ VEKİLDEN GELMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, içlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) da yer aldığı 19 devlet şirketinin örtülü şekilde özelleştirme sürecine sokulduğunu iddia etmişti.

Yavuzyılmaz konuşmasında, "TTK’nın yanında, TKİ, ETİ Maden İşletmeleri, EÜAŞ, TEİAŞ - zaten özelleştirme sürecinde- TEDAŞ -zaten darmaduman ettiler- BOTAŞ, TPAO, ÇAYKUR, ET ve SÜT KURUMU, Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi devlete ait 19 dev şirketlerin yönetimsel yapılarını da değiştirmek istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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