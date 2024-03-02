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TEDAŞ'tan sokak aydınlarmaları için duyuru: Elektrik sayaçları için erteleme kararı...

02.03.2024 11:48
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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

TEDAŞ'tan sokak aydınlarmaları için duyuru: Elektrik sayaçları için erteleme kararı...

Genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar bir yıl ötelendi. 

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanmış sayılacak. 

Düzenleme 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması gereken genel aydınlatma sayaçlarının tamamının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanma süresini 31 Aralık 2024 tarihine kadar öteledi.

Bu kapsamda 01 Ocak 2024’ten itibaren; genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından anlık ve/veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerinin ödemesi de yapılmayacak. Kaynak: Genel aydınlatma sayaçları yılsonunda OSOS kapsamına alınacak

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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