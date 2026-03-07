FİNANS

Tedbir alındı! Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

İran Savaşı nedeniyle meydana gelen Hürmüz Boğazı kaynaklı gübre tedariki sorunu için yeni tedbir getirildi. Ticaret Bakanlığı, gübre sektöründe arz güvenliğini temin için üre cinsi eşyalarda gümrük vergilerini sıfırladığını duyurdu.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gümrük vergisinin sıfırlanmasında temel gıda ürünlerinde ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının gözetilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

TEDBİRLER ALINDI

Bu doğrultuda başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarının kullanıldığına ve gerekli tedbirlerin zamanlıca alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir”
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

