TEFE TÜFE Şubat kira artış oranı belli oldu! İşte enflasyon oranı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, şubat ayı içerisinde yüzde 0,91 oranında artış gösterirken, yıllık olarak yüzde 15,61’e yükseldi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayı içerisinde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,91, bir önceki senenin Aralık ayına nazaran yüzde 2,60, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış yaşandı.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA YAŞANDI



2020 yılının aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar, yüzde 6,31 ile giyim, yüzde 6,13 ile eğitim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki senenin aynı ayına nazaran artışın yüksek olduğu ana gruplar da, yüzde 22,47 ile ulaştırma, yüzde 23,74 ile ev eşyası ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUPLAR



Ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde düşüş sergileyen diğer ana gruplar yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde artışın yüksek olduğu gruplar ise, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,00 ile sağlık ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller olarak sıralandı.