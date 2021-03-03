TEFE TÜFE Şubat kira artış oranı belli oldu! İşte enflasyon oranı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, şubat ayı içerisinde yüzde 0,91 oranında artış gösterirken, yıllık olarak yüzde 15,61’e yükseldi.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayı içerisinde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,91, bir önceki senenin Aralık ayına nazaran yüzde 2,60, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış yaşandı.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA YAŞANDI
2020 yılının aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar, yüzde 6,31 ile giyim, yüzde 6,13 ile eğitim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki senenin aynı ayına nazaran artışın yüksek olduğu ana gruplar da, yüzde 22,47 ile ulaştırma, yüzde 23,74 ile ev eşyası ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.
AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUPLAR
Ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde düşüş sergileyen diğer ana gruplar yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde artışın yüksek olduğu gruplar ise, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,00 ile sağlık ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller olarak sıralandı.
Şubat 2021 yılı içerisinde, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş yaşanırken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim gözlemlenmedi. 263 maddenin ortalama fiyatında da artış yaşandı.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %16,92 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içkiler, enerji ve tütün ile altın dışında TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya nazaran yüzde 0,79, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve yıllık ortalamalara göre yüzde 12,75 artış görüldü.
EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI EV EŞYASINDA YAŞANDI
2020’nin aynı ayına kıyasla artışın düşük olduğu diğer ana gruplar, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 7,15 ile haberleşme olurken, buna karşın 2020’nin aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise, yüzde 22,47 ile ulaştırma, yüzde 23,74 ile ev eşyası ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi.
Ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayında düşüş sergileyen diğer ana gruplar yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı ile yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür oldu. Öte yandan ana harcama grupları içerisinde 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek kaydedildiği gruplar ise, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,00 ile sağlık ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.
ÜRETİCİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 27 OLDU
Yurtiçi üretici fiyatlarında da hızlı artış yaşandı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Şubat ayı içerisinde ocak ayına göre yüzde 1,22, 2020’nin Aralık ayına göre yüzde 3,92, yine 2020 aynı ayına göre yüzde 27,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış yaşandı.
İMALATTA YILLIK YÜZDE 29,57 ARTIŞ
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; imalatta yüzde 29,57, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17,32, su temininde yüzde 27,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29, ara malında yüzde 33,77, enerjide yüzde 8,44, dayanıksız tüketim malında yüzde 22,81, sermaye malında yüzde 26,54 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; taşocakçılığı ve madencilikte yüzde 0,14 azalış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,73 azalış, imalatta yüzde 1,56 artış, su temininde yüzde 1,06 artış oldu.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; dayanıklı tüketim malında yüzde 0,85, ara malında yüzde 1,05, enerjide yüzde 0,68 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,44, sermaye malında yüzde 0,48 azalış kaydedildi.
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