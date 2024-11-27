Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi: İşçinin pazarlık masasındaki önceliği bu olacak

2025 için asgari ücret ne kadar olacak? Bir yanda gerçekleşen enflasyon bir yanda beklenen enflasyon verilerine göre hesaplar yapılırken aralık ayında toplanacak pazarlık masasında işçi kesiminin talebi büyük önem taşıyor. Haliyle Türk-İş'ten ve başkanı Ergün Atalay'dan gelen son açıklamalar yeni asgari ücret için ipuçları verdi.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı günden güne daha fazla konuşuluyor. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücretin belirlenmesi hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRETTE İŞÇİNİN TALEBİ NE? TÜRK-İŞ AÇIKLADI

2025 asgari ücreti için konusunda işçi kesiminin ne istediği de belirleyici olacak. Dolayısıyla Türk-İş'in asgari ücret için ne istediği merak ediliyordu. Bir sendikacı, talebini Sözcü'den Saygı Öztürk'e anlattı. Buna göre Türk-İş, başta rakam belirtmek yerine öncelikle "İnsanların, insanca yaşayacağı ücret" ifadesinden hareketle pazarlık masasına oturacak.

"TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN TALEBİ DİYE '40 BİN LİRA' DESE 'HELAL OLSUN' DENİR"

Türk-İş’ten bir sendikacının asgari ücret için yaptığı açıklama şöyle:

"Sendika genel başkanları olarak bir araya gelip konuşuyoruz. Bizim dediğimiz, 'insanca yaşayabilmek için bir rakam' olacak. Şimdi herkes kafasına göre bir rakam söylüyor. Siyasiler, patronlar konuşuyor. Biri 20, başka biri 30, başkası 40- 50 bin diyor. Türk-İş de asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin talebi diye '40 bin lira' derse, 'Helal olsun Türk-İş Genel Başkanı 40 bin lira istedi' denilir. Peki, olur mu? Yok. Pazarlık imkanı olur mu? Yok. O zaman hükümetle patronlar otururlar. Bu durum, patronların elini güçlendirir. Türk-İş'in başta bir rakam vermesi durumunda, işveren sendikaları hemen tavır alıyor, 'Nasıl olsa Türk-İş bunun altına inmez'. O zaman hükümetle işveren sendikası istedikleri gibi hareket ediyorlar. Biz bu durumu dikkate alıyoruz. O yüzden rakam belirtmek yerine 'İnsanların, insanca yaşayacağı ücret' diyeceğiz. Onun ne olduğu da ortada."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: "KANUN ÇERÇEVESİNDE GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da, yaptıkları mitingleri, oturma eylemlerini, bölge toplantılarından bir sonuç alıp almadıklarını Öztürk'e şöyle anlattı:

"Ankara'da mitingimizde 150 bin kişiyi topladık. Bunu AKP de, CHP de toplayamaz. Yaptığımız eylemlere rağmen bugüne kadar hükümetten elle tutulur olumlu bir cevap almadık. Üç konfederasyon olarak kendimize yakışanı yaptık, sonuç alana kadar yapmaya devam edeceğiz.

Ocak ayında kamu kesimi sözleşmeleri başlıyor. Sözleşme görüşmelerinde kanun çerçevesinde ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Toplumun memnun olmadığı toplantıya ne otururuz, ne konuşuruz, ne de imza atarız. Dün de öyle yaptım, ondan evvel de yaptım, yine aynısını yaparım.

Hükümet mutlaka sesimizi duyuyordur. Ama ülkemizin devlet televizyonu haberlerimizi vermiyor ancak mitingimize katılan 150 bin kişi iline, ilçesine, köyüne gidiyor. Onların da annesi, babası, kardeşleri, çocukları var. Türkiye'nin her noktasında herkes her şeyi biliyor. Mücadeleden nokta kadar geri adım atmam. Ben, bakan, iş adamı, zengin olmayacağım. Gerekeni yaparım."

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücret halihazırda 17 bin 2 lira. 2025 için geçerli olacak asgari ücret; Merkez Bankasının yüzde 44’lük hedefi oranında artış yapılması durumunda 24 bin 483 lira olacak.

Merkez Bankasının 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21 oranında zam yapılması durumunda ise asgari ücret 20 bin 572 liraya yükselecek.

Zam oranı 2025 üst bandı olan yüzde 26 olarak hesaplanırsa ise yeni asgari ücret 21 bin 422 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu arada 'Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusu da yanıtını bekliyor. Konuyla ilgili son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır