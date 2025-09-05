Tek tek toplanıyor! O ürün çocuklara zarar veriyormuş... Temizlik malzemesinin kirli arka yüzü

Türkiye Gazetesi, Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimler aralıksız sürerken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.
Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.
Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün yasaklanma nedeni çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarının bulunmaması gösterildi.
