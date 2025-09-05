FİNANS

Tek tek toplanıyor! O ürün çocuklara zarar veriyormuş... Temizlik malzemesinin kirli arka yüzü

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıyan “Poxy” marka yüzey temizleyicisinin satışını yasakladı. Üründe güvenlik kapak sistemi ve dokunsal uyarı bulunmadığı tespit edildi.

Çiğdem Sevinç

Türkiye Gazetesi, Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimler aralıksız sürerken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.

YASAKLANMA NEDENİ

Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün yasaklanma nedeni çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarının bulunmaması gösterildi.

