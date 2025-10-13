'Tek tek yazılsın' Ürün ve dükkan aynı fiyatları arasında uçurum var 'Daha da şaşırdım' Yüzde 70'e varan fark olunca...

Kurye, paketleme, komisyon gibi maliyetler nedeniyle uygulamalarda sipariş oluşturmak biraz daha pahalıya denk geliyor. Lokantada veya market rafında daha ucuz olan ürünler internet üzerinden siparişte maliyetler dahil edilerek daha pahalı satışa sunuluyor. Tüketici için büyük bir konfor olan eve sipariş sisteminin son zamanlarda oldukça pahalı bir hal alması ise sosyal medyada gündem oldu.

Sipariş uygulaması üzerinden sipariş verilirken tüm ödeme kalemlerinin tek tek yazılmasını isteyen bir kullanıcı Ticaret Bakanlığı'na seslendi. X kullanıcısı, bir dükkanda satışta olan tatlının kilosunun 499 lirayken; uygulama üzerinden aynı dükkanın aynı tatlıyı 859 liraya sattığına dikkat çekti.

YÜZDE 70'E VARAN FİYAT FARKI

Yüzde 70'lik fiyat farkının olduğunu belirten kullanıcı, "Tatlıcıya sordum, farkın tamamı komisyon ve kurye için cevabını aldım" dedi.

Uygulama üzerinden sipariş oluştururken gider kalemlerin tek tek yazılması gerektiğini belirten kullanıcı, örnek olarak şu cümleleri kurdu:



"Ben şunu görmek isterdim;

Tatlı 499 TL

Kurye 160 TL

Sipariş komisyonu 200 TL"

FİYATA İNANAMADI DÜKKANA KADAR GİTTİ

Fiyatların detaylı olarak yazılması gerektiğini belirten kullanıcı, fiyat algısının bozulduğunu ürünün pahalı mı ucuz mu satıldığını anlamadığını söyledi. Bir kullanıcısı ise uygulama üzerindeki satış fiyatı ile dükkandaki satış fiyatını karşılaştırarak şu cümleleri kurdu:

"Bugün börek siparişi vermek istedim. İndirimli olarak online sipariş sitesi fiyatını görünce inanamadım. Kalkıp börekçiye gittim. Orada ki fiyatı görünce daha da şaşırdım. İkisini de ekliyorum. Yer: İzmir"

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise bu talebin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar yerinde bir talep olduğunu belirtti. X kullanıcıların yorumları şu şekilde oldu: